Тайсон и Рой Джонс провели бой вничью, уйдя с ринга без объявления решения судей

В поединке Майка Тайсона и Роя Джонса на WBC Frontline Battle была ничья. Для 54-летнего бойца это 51 победа в карьере (всего у него было 57 поединков).

Для Тайсона это был первый поединок впервые с июня 2005 года. Ничьей с Джонсом он прервал серию из двух поражений (от Дэнни Уильямса и Кевина Макбрайда). Для Роя Джонса это был первый поединок впервые за два года – в феврале 2018-го он побил Скотта Сигмона.

Бой продолжался все восемь раундов по две минуты. Не было ни одного нокаута. После завершения боя бойцы ушли с ринга, а судьи признали ничью.