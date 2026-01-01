Вик Уайлд

Дата рождения
23 августа 1986 г.
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион (2014)
Лента
Материалы
Материалы
Как Вик Уайлд становился русским: учил язык по четыре часа и в первые дни (это не шутка!) встретил медведя на улице
#Россия на Олимпийских играх-2022
Все материалы