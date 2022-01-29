Где сейчас Дмитрий Медведев

В январе 2020 года Дмитрий Медведев ушел с должности председателя правительства Российской Федерации. Вместе с ним в отставку отправились и его подчиненные. Это стало ответом на предложение Владимира Путина об изменении порядка назначения главы правительства. Медведев объяснял, что таким уходом поддержал желание президента России.

Кем сейчас работает Дмитрий Медведев? Что у него за должность и чем он вообще занимается?

16 января 2020 года Дмитрий Медведев получил официальное назначение на должность заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Совет занимается подготовкой решений президента и стратегическим планированием по вопросам безопасности. Председатель Совета Безопасности – Владимир Путин. Он же и формирует его состав.

Важно: самой должности заместителя председателя ранее не было. Владимир Путин ввел ее дополнительными поправками прямо перед переводом туда Медведева. В интервью после перехода сам Медведев описывал задачи в новой роли: перечислял вопросы безопасности во всех сферах и даже нацеливался на решение проблем международного уровня.

Позже были прописаны функции для этой должности и конкретно для Дмитрия Медведева. С того момента Медведев напрямую подчиняется Путину. Ему нужно координировать взаимодействие Совета Безопасности с другими структурами и органами власти, разъяснять все решения, участвовать в подготовке целевых программ по обеспечению национальной безопасности.