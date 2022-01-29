Где сейчас Дмитрий Медведев
В январе 2020 года Дмитрий Медведев ушел с должности председателя правительства Российской Федерации. Вместе с ним в отставку отправились и его подчиненные. Это стало ответом на предложение Владимира Путина об изменении порядка назначения главы правительства. Медведев объяснял, что таким уходом поддержал желание президента России.
Кем сейчас работает Дмитрий Медведев? Что у него за должность и чем он вообще занимается?
16 января 2020 года Дмитрий Медведев получил официальное назначение на должность заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Совет занимается подготовкой решений президента и стратегическим планированием по вопросам безопасности. Председатель Совета Безопасности – Владимир Путин. Он же и формирует его состав.
Важно: самой должности заместителя председателя ранее не было. Владимир Путин ввел ее дополнительными поправками прямо перед переводом туда Медведева. В интервью после перехода сам Медведев описывал задачи в новой роли: перечислял вопросы безопасности во всех сферах и даже нацеливался на решение проблем международного уровня.
Позже были прописаны функции для этой должности и конкретно для Дмитрия Медведева. С того момента Медведев напрямую подчиняется Путину. Ему нужно координировать взаимодействие Совета Безопасности с другими структурами и органами власти, разъяснять все решения, участвовать в подготовке целевых программ по обеспечению национальной безопасности.
Через два года Дмитрий Медведев по-прежнему остается тем же заместителем, но в политической жизни страны участвует меньше. Показательным событием стала пятерка кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Летом 2021-го съезд партии ее утвердил – Медведев туда не вошел. Хотя до этого он дважды подряд возглавлял список «Единой России».
Публично Медведев нормально отнесся к тому, что не попал в первую пятерку кандидатов. Зато он до сих пор остается формальным председателем партии «Единая Россия». На этой должности Медведев находится с мая 2012 года и постоянно переизбирается. Последнее переизбрание произошло в декабре 2021-го. Закон не запрещает ему подобное совмещение.
Победу «Единой России» на сентябрьских выборах Медведев не отмечал. В момент нового собрания партии он заболел. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил об этом так: «Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности». Позже Медведев восстановился и вернулся к работе.
В сентябре 2021-го Медведев объяснил в интервью RT, почему сейчас не претендует на пост спикера Госдумы. В юности он об этом мечтал, но в итоге стал президентом и поработал председателем правительства. Медведев считает работу в Госдуме очень тонкой. Почему не идет: «Для бывшего главы государства это не очень правильно. В силу вполне понятных причин».
Сейчас у Медведева хватает обязанностей и в Совете Безопасности. С августа 2020 года он возглавляет комиссию по обеспечению интересов России в Арктике. Сайт «Единой России» пишет такое о задачах этой комиссии: «Согласно положению, комиссия будет заниматься в том числе социально-экономическим развитием Арктической зоны».
В марте 2021 года Владимир Путин издал указ, который добавил Дмитрию Медведеву еще одну должность. Медведев стал заместителем Путина в президентском совете по науке и образованию. Такой совет создан для лучшего развития научно-технической сферы и образования. Официально Медведев считается в этой организации председателем президиума совета.
Что еще делал Медведев в последние месяцы: переживал из-за шахмат, записал новогоднее поздравление
Дмитрий Медведев постоянно переживает за экологию. Он публично поздравляет экологов с праздниками и объясняет, что природе нужно уделять как можно больше внимания. Еще Медведев раз в несколько месяцев обновляет инстаграм. В большинстве постов он показывает виды природы в различные времена года. Осенний пост Медведева был таким:
В новогоднюю ночь все слушали Владимира Путина, но в соцсетях Дмитрия Медведева появилось видео с его собственным поздравлением. Часть его высказывания: «Мы по-прежнему сильны нашим единством. Мы сильны друг другом». Ролик собрал положительные комментарии: в инстаграме люди писали, что хотели бы видеть именно это поздравление по телевизору.
Медведев еще в молодости увлекался шахматами. В 2015 году он даже поддерживал включение шахмат в школьную программу. В 2021-м сильно переживал за Яна Непомнящего в матче против Магнуса Карлсена. Написал для него отдельный твит с пожеланием удачи. Это не помогло – Карлсен победил и удержал звание чемпиона мира. О нем мы рассказывали отдельно.
В октябре 2021 года «Коммерсантъ» опубликовал статью Дмитрия Медведева в авторской редакции. Там рассказывалось о бессмысленности налаживания взаимоотношений с руководством Украины. Все происходило еще до нового обострения конфликта. За последние месяцы именно та статья Медведева стала его самым ярким политическим высказыванием.
Иногда даже простые слова Дмитрия Медведева вызывают такие ответы: