Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
Магнус Карлсен в четвертый раз защищает титул чемпиона мира. Он уже 11 лет возглавляет мировой рейтинг.
В современных шахматах ему просто нет равных. И, возможно, не только в современных.
- В 18 лет стал самым молодым шахматистом с 2800 баллами по рейтингу Эло (официально принятая система подсчета силы в мире шахмат).
- В 2012 году Карлсен достиг исторически высочайшего рейтинга – 2882. Он побил результат Гарри Каспарова, который держался с 1999 года.
- У Карлсена самая длинная беспроигрышная серия на элитном уровне в классическом формате – 125 партий.
- Он первый в истории шахмат абсолютный чемпионом мира во всех трех категориях: блице, рапиде и классике.
- Суперкомпьютеры сравнили всех чемпионов мира, начиная с 1886 года, проанализировав 2600 их партий. Они оценивали вероятность исхода между двумя игроками разных эпох. Результаты оказались очень близкими к реальным. Еще выяснилось, что уровень шахматистов с каждым годом растет. Какой топ-5 получился в результате исследования:
- Магнус Карлсен.
- Владимир Крамник.
- Роберт Фишер.
- Гарри Каспаров.
- Вишванатан Ананд.
Мы правда сейчас наблюдаем за лучшим человеком в этой игре?
Компьютеры изменили шахматы – поэтому Карлсен может расти даже на фоне гроссмейстеров прошлых эпох
Уже в 1997-м компьютер победил сильнейшего Гарри Каспарова. До 2006 года человек еще соперничал с искусственным интеллектом, но после поражения Владимира Крамника программе Deep Fritz шахматисты перестали побеждать вообще. Для сравнения: рейтинг Карлсена сейчас – 2856; а у сильнейшей шахматной программы 3600+. Это колоссальная разница.
Уровень шахмат рос с каждым годом и без компьютеров. Потому что каждое новое поколение изучало опыт предыдущего и открывало новые комбинации. Но с появлением компьютеров игроки тренируются с помощью программ и учатся не только на прошлых партиях, а с соперником лучше всех в истории. Поэтому с 2000 года средний рейтинг сотни лучших игроков вырос на 108 пунктов. Или еще пример: в 1979-м был только один активный игрок с рейтингом выше 2700 (Карпов). Сейчас таких 37.
50 небанальных фактов о шахматах
Сумма шахматных знаний сейчас явно больше, чем когда-либо. Поэтому сильнейший шахматист сегодня может считаться лучшим за всю историю. Карлсен не просто накопил больше знаний, чем Капабланка, Фишер и Каспаров, но еще и вырос на тренировках с компьютером.
«Если бы Магнус играл во времена Фишера – выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса – выиграл бы Магнус»
Но сравнивать шахматистов разных эпох все равно сложно. Это то же самое, что сопоставлять Месси и Пеле или Усэйна Болта и Карла Льюиса. У Месси и Болта совсем другой уровень подготовки и конкуренции. Но мы не знаем, насколько были бы хороши Пеле и Льюис, если бы у них был доступ к современным ресурсам.
И мы не знаем, как бы Магнус сыграл с Фишером или, например, Алехиным, если бы жил в их время. Хороший комментарий на шахматном форуме: «Если бы Магнус играл во времена Фишера – выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса – выиграл бы Магнус».
Сам создатель официального шахматного подсчета рейтинга Арпад Эло считал, что бесполезно сравнивать игроков разных эпох и измерить силу игрока можно только по сравнению с его современниками.
Вообще, понятие «величайший шахматист» слишком абстрактное. Может быть разная система оценок. Величайшим может считаться тот, кто сделал больший вклад в теорию. Или кто максимально опережал современников. Или тот, кто дольше всех был лучшим.
Карлсен с уверенностью считается лучшим игроком поколения и одним из сильнейших в истории. Но без уверенности – лучшим в истории и величайшим.
Подробнее разберем, что мешает этой уверенности статуса.
Каспаров как тренер молодого Карслена и его главный соперник в масштабах вечности
Есть пять шахматистов, которые были лучшими дольше Карслена: Ласкер, Каспаров, Карпов, Алехин, Ботвинник. Но большинство рейтингов, компьютеров и экспертов считают, что два лучших шахматиста в истории (кроме Карлсена) – это Роберт Фишер и Гарри Каспаров.
Фишер считается лучшим на короткой дистанции. То есть именно в пиковой форме. В шахматах никогда больше не было момента, когда один игрок настолько затмевал бы всех остальных.
Каспаров лучший именно по дистанции. Он был сильнейшим 21 год подряд. На однолетнем пике чуть-чуть уступал Фишеру (они никогда не играли друг с другом). При этом он единственный, кто стал чемпионом мира более молодым, чем Карлсен (в 22 года).
Карлсен сам пока не считает себя лучшим: «Каспаров был сильнейшим в мире 20 лет без перерыва. Его нужно считать лучшим шахматистом в истории. Но я чувствую, что время играет в мою пользу. Если считать, кто чего добился к 30 годам, то тут я впереди».
У Карлсена и Каспарова есть история отношений. Впервые они познакомились на турнире в 2004-м. Каспаров еще был лучшим в мире, а Карлсену – 13 лет. Это был турнир по быстрым шахматам, и Карлсен едва не победил Каспарова, но попал в цейтнот в выигрышной позиции – пришлось согласиться на ничью. Во второй партии Каспаров уже выиграл.
В 2009 году Каспаров тренировал 19-летнего Карлсена – сотрудничество длилось около полугода. Это было как раз за пару лет до того, как компьютеры плотно вошли в систему подготовки шахматистов.
Вот что Каспаров писал о статусе Карлсена:
«Мне не верится в его долголетие, хотя у Магнуса есть нужные таланты: креативность и дисциплина. Конкуренция в шахматах на высшем уровне продолжает усиливаться. Появляется все больше игроков, больше турниров и проектов, отвлекающих от шахмат.
Но если Магнус сохранит игровой аппетит, если шахматы продолжат его радовать, если новый претендент окажется для него интересным соперником – он может еще долго лидировать. Но шахматы развиваются так быстро, что это работает не в пользу Магнуса, поэтому я остаюсь скептиком в долголетии его лидерства».
Из всех шахматистов Карлсен больше всего похож на компьютер – поэтому лучший
Самая популярная характеристика его стиля – делает самые точные ходы и почти всегда выбирает лучший из них. Система CAPS, которая определяет процент ходов, соответствующих проценту ходов шахматной машины, считает Карлсена самым точным шахматистом. По ее показателям, средняя точность его хода – 85,26%.
Карлсен глубокого видит игру и тактические схемы, просчитывая комбинации на 7-12 ходов вперед. Плюс интуиция. И психология – он хладнокровный и терпеливый. Чаще всего избегает рисков (в отличие от того же Каспарова). Делает очень надежные и выжидательные ходы, не открывая преждевременно позицию и не создавая уязвимости. Если соперник делает неточный ход – Карлсен сразу хватает ослабленную позицию и не отпускает до конца партии.
Он сам подтверждает: «Все знают, что больше всего я ценю предотвращение контригры соперника».
Еще один важный скилл Магнуса – память. Она тоже имеет большее влияние на шахматный уровень. Об этом мы писали отдельный текст.
У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
Что о Карлсене говорят другие гроссмейстеры:
Гарри Каспаров: «По способности чувствовать гармонию на шахматной доске он напоминает музыканта-виртуоза с абсолютным слухом. И он способен правильно оценить любую позицию – до него такой навык был только у Карпова».
Вишванатан Ананд: «У Магнуса невероятное врожденное чутье. Большинство идей приходит ему в голову совершенно естественно. Он также очень гибок, знает все структуры и может играть практически на любой позиции. Он может буквально все».
Владимир Крамник: «Отличная физическая форма Карлсена – большой фактор в его пользу. Она предотвращает психологические провалы, что позволяет ему поддерживать высокий уровень игры в длительных матчах и в конце турниров, когда уровень энергии игроков падает».
Левон Аронян: «Главный секрет Магнуса – его хладнокровие и отсутствие рефлексий после ошибок во время игры».
Джон Спилман: «Он всегда играет спокойно и методично – и этим выбивает соперников из равновесия. Дисбалансирует их своим невероятным балансом. Заставляет совершать ошибки. Еще важно, что он играет без страха, будто совсем не волнуясь. Это делает его монстром».