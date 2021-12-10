Магнус Карлсен
Гарри Каспаров
Роберт Фишер
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#Магнус Карлсен #Гарри Каспаров #Роберт Фишер

Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?

17 минут назад
Полевиков Валера

Магнус Карлсен в четвертый раз защищает титул чемпиона мира. Он уже 11 лет возглавляет мировой рейтинг. 

В современных шахматах ему просто нет равных. И, возможно, не только в современных.

  • В 18 лет стал самым молодым шахматистом с 2800 баллами по рейтингу Эло (официально принятая система подсчета силы в мире шахмат).
  • В 2012 году Карлсен достиг исторически высочайшего рейтинга – 2882. Он побил результат Гарри Каспарова, который держался с 1999 года.
  • У Карлсена самая длинная беспроигрышная серия на элитном уровне в классическом формате – 125 партий.
  • Он первый в истории шахмат абсолютный чемпионом мира во всех трех категориях: блице, рапиде и классике.
  • Суперкомпьютеры сравнили всех чемпионов мира, начиная с 1886 года, проанализировав 2600 их партий. Они оценивали вероятность исхода между двумя игроками разных эпох. Результаты оказались очень близкими к реальным. Еще выяснилось, что уровень шахматистов с каждым годом растет. Какой топ-5 получился в результате исследования:
  1. Магнус Карлсен.
  2. Владимир Крамник.
  3. Роберт Фишер.
  4. Гарри Каспаров.
  5. Вишванатан Ананд.

Мы правда сейчас наблюдаем за лучшим человеком в этой игре?

Компьютеры изменили шахматы – поэтому Карлсен может расти даже на фоне гроссмейстеров прошлых эпох

Уже в 1997-м компьютер победил сильнейшего Гарри Каспарова. До 2006 года человек еще соперничал с искусственным интеллектом, но после поражения Владимира Крамника программе Deep Fritz шахматисты перестали побеждать вообще. Для сравнения: рейтинг Карлсена сейчас – 2856; а у сильнейшей шахматной программы 3600+. Это колоссальная разница.

Уровень шахмат рос с каждым годом и без компьютеров. Потому что каждое новое поколение изучало опыт предыдущего и открывало новые комбинации. Но с появлением компьютеров игроки тренируются с помощью программ и учатся не только на прошлых партиях, а с соперником лучше всех в истории. Поэтому с 2000 года средний рейтинг сотни лучших игроков вырос на 108 пунктов. Или еще пример: в 1979-м был только один активный игрок с рейтингом выше 2700 (Карпов). Сейчас таких 37.

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Сумма шахматных знаний сейчас явно больше, чем когда-либо. Поэтому сильнейший шахматист сегодня может считаться лучшим за всю историю. Карлсен не просто накопил больше знаний, чем Капабланка, Фишер и Каспаров, но еще и вырос на тренировках с компьютером.

«Если бы Магнус играл во времена Фишера – выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса – выиграл бы Магнус»

Но сравнивать шахматистов разных эпох все равно сложно. Это то же самое, что сопоставлять Месси и Пеле или Усэйна Болта и Карла Льюиса. У Месси и Болта совсем другой уровень подготовки и конкуренции. Но мы не знаем, насколько были бы хороши Пеле и Льюис, если бы у них был доступ к современным ресурсам.

И мы не знаем, как бы Магнус сыграл с Фишером или, например, Алехиным, если бы жил в их время. Хороший комментарий на шахматном форуме: «Если бы Магнус играл во времена Фишера – выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса – выиграл бы Магнус».

Сам создатель официального шахматного подсчета рейтинга Арпад Эло считал, что бесполезно сравнивать игроков разных эпох и измерить силу игрока можно только по сравнению с его современниками.

Вообще, понятие «величайший шахматист» слишком абстрактное. Может быть разная система оценок. Величайшим может считаться тот, кто сделал больший вклад в теорию. Или кто максимально опережал современников. Или тот, кто дольше всех был лучшим.

Карлсен с уверенностью считается лучшим игроком поколения и одним из сильнейших в истории. Но без уверенности –  лучшим в истории и величайшим. 

Подробнее разберем, что мешает этой уверенности статуса.

Каспаров как тренер молодого Карслена и его главный соперник в масштабах вечности

Есть пять шахматистов, которые были лучшими дольше Карслена: Ласкер, Каспаров, Карпов, Алехин, Ботвинник. Но большинство рейтингов, компьютеров и экспертов считают, что два лучших шахматиста в истории (кроме Карлсена) – это Роберт Фишер и Гарри Каспаров. 

Фишер считается лучшим на короткой дистанции. То есть именно в пиковой форме. В шахматах никогда больше не было момента, когда один игрок настолько затмевал бы всех остальных.

Бобби Фишер

Каспаров лучший именно по дистанции. Он был сильнейшим 21 год подряд.  На однолетнем пике чуть-чуть уступал Фишеру (они никогда не играли друг с другом). При этом он единственный, кто стал чемпионом мира более молодым, чем Карлсен (в 22 года).

Карлсен сам пока не считает себя лучшим: «Каспаров был сильнейшим в мире 20 лет без перерыва. Его нужно считать лучшим шахматистом в истории. Но я чувствую, что время играет в мою пользу. Если считать, кто чего добился к 30 годам, то тут я впереди».

У Карлсена и Каспарова есть история отношений. Впервые они познакомились на турнире в 2004-м. Каспаров еще был лучшим в мире, а Карлсену – 13 лет. Это был турнир по быстрым шахматам, и Карлсен едва не победил Каспарова, но попал в цейтнот в выигрышной позиции – пришлось согласиться на ничью. Во второй партии Каспаров уже выиграл.

В 2009 году Каспаров тренировал 19-летнего Карлсена – сотрудничество длилось около полугода. Это было как раз за пару лет до того, как компьютеры плотно вошли в систему подготовки шахматистов.

Вот что Каспаров писал о статусе Карлсена:

«Мне не верится в его долголетие, хотя у Магнуса есть нужные таланты: креативность и дисциплина. Конкуренция в шахматах на высшем уровне продолжает усиливаться. Появляется все больше игроков, больше турниров и проектов, отвлекающих от шахмат.

Но если Магнус сохранит игровой аппетит, если шахматы продолжат его радовать, если новый претендент окажется для него интересным соперником – он может еще долго лидировать. Но шахматы развиваются так быстро, что это работает не в пользу Магнуса, поэтому я остаюсь скептиком в долголетии его лидерства».

Из всех шахматистов Карлсен больше всего похож на компьютер – поэтому лучший

Самая популярная характеристика его стиля – делает самые точные ходы и почти всегда выбирает лучший из них. Система CAPS, которая определяет процент ходов, соответствующих проценту ходов шахматной машины, считает Карлсена самым точным шахматистом. По ее показателям, средняя точность его хода – 85,26%.

Карлсен глубокого видит игру и тактические схемы, просчитывая комбинации на 7-12 ходов вперед. Плюс интуиция. И психология – он хладнокровный и терпеливый. Чаще всего избегает рисков (в отличие от того же Каспарова). Делает очень надежные и выжидательные ходы, не открывая преждевременно позицию и не создавая уязвимости. Если соперник делает неточный ход – Карлсен сразу хватает ослабленную позицию и не отпускает до конца партии.

Он сам подтверждает: «Все знают, что больше всего я ценю предотвращение контригры соперника».

Еще один важный скилл Магнуса – память. Она тоже имеет большее влияние на шахматный уровень. Об этом мы писали отдельный текст.

У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю

Что о Карлсене говорят другие гроссмейстеры:

Гарри Каспаров: «По способности чувствовать гармонию на шахматной доске он напоминает музыканта-виртуоза с абсолютным слухом. И он способен правильно оценить любую позицию – до него такой навык был только у Карпова».

Вишванатан Ананд: «У Магнуса невероятное врожденное чутье. Большинство идей приходит ему в голову совершенно естественно. Он также очень гибок, знает все структуры и может играть практически на любой позиции. Он может буквально все».

Владимир Крамник: «Отличная физическая форма Карлсена – большой фактор в его пользу. Она предотвращает психологические провалы, что позволяет ему поддерживать высокий уровень игры в длительных матчах и в конце турниров, когда уровень энергии игроков падает».

Левон Аронян: «Главный секрет Магнуса – его хладнокровие и отсутствие рефлексий после ошибок во время игры».

Джон Спилман: «Он всегда играет спокойно и методично – и этим выбивает соперников из равновесия. Дисбалансирует их своим невероятным балансом. Заставляет совершать ошибки. Еще важно, что он играет без страха, будто совсем не волнуясь. Это делает его монстром».

Все фото: zumapress, xinhua, imago sportfotodienst / global look press
Полевиков Валера
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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