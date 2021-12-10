Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?

Компьютеры изменили шахматы – поэтому Карлсен может расти даже на фоне гроссмейстеров прошлых эпох

Уже в 1997-м компьютер победил сильнейшего Гарри Каспарова. До 2006 года человек еще соперничал с искусственным интеллектом, но после поражения Владимира Крамника программе Deep Fritz шахматисты перестали побеждать вообще. Для сравнения: рейтинг Карлсена сейчас – 2856; а у сильнейшей шахматной программы 3600+. Это колоссальная разница.

Уровень шахмат рос с каждым годом и без компьютеров. Потому что каждое новое поколение изучало опыт предыдущего и открывало новые комбинации. Но с появлением компьютеров игроки тренируются с помощью программ и учатся не только на прошлых партиях, а с соперником лучше всех в истории. Поэтому с 2000 года средний рейтинг сотни лучших игроков вырос на 108 пунктов. Или еще пример: в 1979-м был только один активный игрок с рейтингом выше 2700 (Карпов). Сейчас таких 37.

50 небанальных фактов о шахматах

Сумма шахматных знаний сейчас явно больше, чем когда-либо. Поэтому сильнейший шахматист сегодня может считаться лучшим за всю историю. Карлсен не просто накопил больше знаний, чем Капабланка, Фишер и Каспаров, но еще и вырос на тренировках с компьютером.

«Если бы Магнус играл во времена Фишера – выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса – выиграл бы Магнус»

Но сравнивать шахматистов разных эпох все равно сложно. Это то же самое, что сопоставлять Месси и Пеле или Усэйна Болта и Карла Льюиса. У Месси и Болта совсем другой уровень подготовки и конкуренции. Но мы не знаем, насколько были бы хороши Пеле и Льюис, если бы у них был доступ к современным ресурсам.

И мы не знаем, как бы Магнус сыграл с Фишером или, например, Алехиным, если бы жил в их время. Хороший комментарий на шахматном форуме: «Если бы Магнус играл во времена Фишера – выиграл бы Фишер. Если бы Фишер играл во времена Магнуса – выиграл бы Магнус».