Карлсен – Непомнящий
25/17
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Поделиться:
Комментарии:
0
#Карлсен – Непомнящий #Ян Непомнящий #Магнус Карлсен #25/17

Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку

56 минут назад

Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира. По ходу партии Непомнящий допустил грубую ошибку, которая, возможно, станет роковой во всем матче. После нее он проиграл партию, и счет матча стал 5:3 в пользу Карлсена.

В финале всего 14 партий, 8 уже сыграны. У Непомнящего осталось 6 партий, чтобы сократить отставание в два очка. Сделать это против Карлсена практически невозможно.

Ту самую ошибку Непомнящий совершил на 21-м ходу, поставив пешку на b5.

После этого Карлсен начал реализовывать перевес: перевел ферзя на a3 с шахом и лишил Непомнящего пешки на a7. 

После потери Непомнящему пришлось обороняться в невыгодном положении. После 46-го хода он сдался. 

Что он сказал после игры: «В какой-то момент у меня пошли странные, нелогичные решения. Но все еще было в порядке, позиция близка к ничьей. А b5 – грубый зевок. В ничейной позиции зевать пешку вот так – больно. И до того момента позиция была уже не очень приятной, но после этого хода защищаться стало совсем сложно.

Когда понял, что зевнул, конечно, не очень обрадовался. Но по сути ничего не поменялось: мне по-прежнему нужно выигрывать. Теперь вместо одной победы нужны две».

Непомнящий думал над этим ходом четыре минуты. 

1. С таким лицом совершил ход.

2. Потом посмотрел на Карлсена.

3. Поднял брови и почесал висок. 

4. Взялся за кружку (которая, видимо, оказалось пустой).

5. Потом резко за термос. 

6. Еще раз посмотрел на Карлсена.

7. Налил из термоса в кружку.

8. Но не попил. И ушел, поправляя помятую рубашку.

После этого хода Непомнящего не было за столом 13 минут. Все это время он провел в комнате отдыха. После партии его спросили, почему его так долго не было. Ответ простой: «Я сожалел о том, что так сыграл».

Еще эмоции Яна по ходу партии:

Все фото: FILCKR.COM
Еще по теме
У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
Сколько заработает победитель матча за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Карлсен – Непомнящий
#Ян Непомнящий
#Магнус Карлсен
#25/17