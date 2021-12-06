Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира. По ходу партии Непомнящий допустил грубую ошибку, которая, возможно, станет роковой во всем матче. После нее он проиграл партию, и счет матча стал 5:3 в пользу Карлсена.
В финале всего 14 партий, 8 уже сыграны. У Непомнящего осталось 6 партий, чтобы сократить отставание в два очка. Сделать это против Карлсена практически невозможно.
Ту самую ошибку Непомнящий совершил на 21-м ходу, поставив пешку на b5.
После этого Карлсен начал реализовывать перевес: перевел ферзя на a3 с шахом и лишил Непомнящего пешки на a7.
После потери Непомнящему пришлось обороняться в невыгодном положении. После 46-го хода он сдался.
Что он сказал после игры: «В какой-то момент у меня пошли странные, нелогичные решения. Но все еще было в порядке, позиция близка к ничьей. А b5 – грубый зевок. В ничейной позиции зевать пешку вот так – больно. И до того момента позиция была уже не очень приятной, но после этого хода защищаться стало совсем сложно.
Когда понял, что зевнул, конечно, не очень обрадовался. Но по сути ничего не поменялось: мне по-прежнему нужно выигрывать. Теперь вместо одной победы нужны две».
Непомнящий думал над этим ходом четыре минуты.
1. С таким лицом совершил ход.
2. Потом посмотрел на Карлсена.
3. Поднял брови и почесал висок.
4. Взялся за кружку (которая, видимо, оказалось пустой).
5. Потом резко за термос.
6. Еще раз посмотрел на Карлсена.
7. Налил из термоса в кружку.
8. Но не попил. И ушел, поправляя помятую рубашку.
После этого хода Непомнящего не было за столом 13 минут. Все это время он провел в комнате отдыха. После партии его спросили, почему его так долго не было. Ответ простой: «Я сожалел о том, что так сыграл».
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