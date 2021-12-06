Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку

Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира. По ходу партии Непомнящий допустил грубую ошибку, которая, возможно, станет роковой во всем матче. После нее он проиграл партию, и счет матча стал 5:3 в пользу Карлсена.

В финале всего 14 партий, 8 уже сыграны. У Непомнящего осталось 6 партий, чтобы сократить отставание в два очка. Сделать это против Карлсена практически невозможно.

Ту самую ошибку Непомнящий совершил на 21-м ходу, поставив пешку на b5.