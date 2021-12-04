У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
Прямо сейчас идет матч за звание чемпиона мира по шахматам. За него бьются Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. 4 декабря состоится 7-я партия из 14. Шесть предыдущих завершились пятью ничьими и одной победой Карлсена. Последняя встреча, в которой Карлсен обыграл Непомнящего, длилась 271 ход почти восемь часов – и была рекордной по ходам (Карлсен сделал 136, Непомнящий – 135).
Год назад Карлсена спросили, комфортно ли ему играть долгие партии и держать концентрацию. Его ответ: «Да, конечно. Я же шахматист, поэтому должен подстраиваться под такие ситуации. Вообще долгие партии не являются для меня проблемой: я проигрываю в голове все возможные ситуации и запоминаю их развитие на долгое время. Как это получается? Возможно, дело в моей хорошей памяти».
Прямое подтверждение темы – видео, где Карлсен угадывает исторические партии. Назвал даже партию из «Гарри Поттера»
В апреле-2021 на ютуб-канале Chess Canon появилось видео. В нем ведущий (шахматист Дэвид Хауэлл) показывает расстановки известных шахматных партий и просит Карлсена угадать их.
- Ботвиник – Таль, 1960: Карлсен угадал и назвал продолжение ходов.
- Каспаров – Карпов, 1978: ведущий не успел расставить фигуры на доске, Карлсен назвал матч заранее и даже верно назвал партию, в котором была эта расстановка – 24-я.
- Ананд – Иванчук, 1994: угадал и даже сказал, что это блитц. Но Карлсен был не уверен в году, когда это произошло: назвал 1995-й, но это был 1994-й.
- Запата – Ананд, 1988: ведущий просто начал партию по плану той, что разыграли Запата и Ананд. Карлсен угадал за 4 хода и назвал того, кто играл черными фигурами.
- Хауэлл – Карлсен, 2002: тоже угадал. Его комментарий: «Это одно из худших воспоминаний, что у меня есть».
- Гарри Поттер – школьные шахматы из «Философского камня»: сначала Магнусен предположил, что это его партия, но ведущий подсказал, что это было из кино. Магнусен назвал правильный вариант по расположении ферзя.
Карлсен не считает этот скилл каким-то особенным для профессионального шахматиста:
«Ты учишься этому с детства: я про знание ходов в важнейших партиях в истории. Я с четырех лет читаю шахматную литературу, поэтому это все давно отложилось у меня в памяти. Когда мои сверстники читали сказки про драконов и принцесс, я по памяти называл, как и в какой последовательности Каспаров двигал свои фигуры в конкретных матчах. Мне просто это нравилось».
То видео, кстати, прокомментировал Гарри Каспаров:
«Чтобы быть классиком, нужно знать классику. Но глубина его познаний просто поражает».
Маленький Карлсен тоже удивлял невероятной памятью. В 2 года он знал названия всех автомобильных марок Норвегии
У Карлсена фотографическая память. Он рассказывал, что помнит множество картинок из раннего детства, расположение домов на улицах, на которых бывал всего пару раз и много лет назад, и кучу мелочей, которые обычный человеческий мозг вряд ли запомнит.
Его цитата про память: «Когда мне было 2 года, я смог перечислить все основные автомобильные марки Норвегии. В 5 лет он запомнил все страны мира, их флаги и их столицы. Но вообще, я все забываю. То есть, я неплохо запоминаю имена, но никогда не запоминаю лица. Я регулярно теряю кредитные карты, мобильный телефон, ключи и так далее».
Вот еще слова Магнусена про память: «Однажды я ради интереса решил посчитать, сколько я знаю партий. Считал пару дней, насчитал больше тысячи и понял, что знаю в разы больше. Давайте я назову примерную цифру: что-то около 10 тысяч».
Карлсен никак не тренирует память. По его словам, она была такой у него с детства: он учил стихи и запоминал рассказы после первого прочтения. И хорошая память, по его словам, и позволила ему сделать профессиональную карьеру в шахматах:
«Я не буду называть имя этого шахматиста – он стал большим человеком в нашей области. Мы впервые сыграли с ним матч, когда мне было 12 лет. Он все время вынуждал меня сходить так, чтобы он смог сыграть против меня одну из партий Бобби Фишера. Я сохранял спокойствие, но про себя я просто смеялся над ним: «Неужели он думал, что я не знаю эти приемы?» Мы потом обсудили с ним это и посмеялись вместе».