У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю

Карлсен не считает этот скилл каким-то особенным для профессионального шахматиста:

«Ты учишься этому с детства: я про знание ходов в важнейших партиях в истории. Я с четырех лет читаю шахматную литературу, поэтому это все давно отложилось у меня в памяти. Когда мои сверстники читали сказки про драконов и принцесс, я по памяти называл, как и в какой последовательности Каспаров двигал свои фигуры в конкретных матчах. Мне просто это нравилось».

То видео, кстати, прокомментировал Гарри Каспаров:

«Чтобы быть классиком, нужно знать классику. Но глубина его познаний просто поражает».

Маленький Карлсен тоже удивлял невероятной памятью. В 2 года он знал названия всех автомобильных марок Норвегии

У Карлсена фотографическая память. Он рассказывал, что помнит множество картинок из раннего детства, расположение домов на улицах, на которых бывал всего пару раз и много лет назад, и кучу мелочей, которые обычный человеческий мозг вряд ли запомнит.

Его цитата про память: «Когда мне было 2 года, я смог перечислить все основные автомобильные марки Норвегии. В 5 лет он запомнил все страны мира, их флаги и их столицы. Но вообще, я все забываю. То есть, я неплохо запоминаю имена, но никогда не запоминаю лица. Я регулярно теряю кредитные карты, мобильный телефон, ключи и так далее».