Шахматы: Материалы

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Лучший шахматист эпохи Карлсен уходит с партии после первого хода и снимается с турниров – похоже, протестуя против мошенничества
#Магнус Карлсен
Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга
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#Шахматы
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Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет
#Магнус Карлсен
Главный сайт мира про шахматы больше недоступен в России – платформа с 20 млн пользователей, которую создатели называют соцсетью для игроков
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#Шахматы
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Кто и зачем рассылает использованные презервативы русским шахматисткам. Краткий пересказ сенсационного расследования
#Шахматы
Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
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#Магнус Карлсен
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# новости
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
50 небанальных фактов о шахматах
#Шахматы
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Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
#Карлсен – Непомнящий
Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
#Ян Непомнящий
У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
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#Магнус Карлсен
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Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
#Трент Александер-Арнольд
Как подготовиться к главному матчу в шахматах – Карлсен и Непомнящий за первенство мира: почему так много партий, кто из них круче, что за армагеддон
#Карлсен – Непомнящий
Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий
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#ЧГК
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В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим
#Ян Непомнящий
Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца
#кино
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат
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#ЧГК
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Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии
#Ян Непомнящий