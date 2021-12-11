Шахматы: Материалы

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Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет
#Магнус Карлсен
20 июля, 18:15
Главный сайт мира про шахматы больше недоступен в России – платформа с 20 млн пользователей, которую создатели называют соцсетью для игроков
3
#Шахматы
24 апреля, 16:24
3
Кто и зачем рассылает использованные презервативы русским шахматисткам. Краткий пересказ сенсационного расследования
#Шахматы
07 февраля, 16:06
Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
11 декабря 2021, 14:53
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
10 декабря 2021, 19:02
Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
1
#Магнус Карлсен
10 декабря 2021, 18:52
1
Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
#Карлсен – Непомнящий
06 декабря 2021, 14:07
50 небанальных фактов о шахматах
3
#Шахматы
26 ноября 2021, 12:29
3
#
новости
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
28 декабря 2021, 23:14
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
10 декабря 2021, 18:54
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
07 декабря 2021, 19:30
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
05 декабря 2021, 19:45
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
03 декабря 2021, 23:14
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
30 ноября 2021, 18:15
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд
28 ноября 2021, 18:30
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
26 ноября 2021, 19:30
Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
#Ян Непомнящий
05 декабря 2021, 23:30
У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
1
#Магнус Карлсен
04 декабря 2021, 13:30
1
Как подготовиться к главному матчу в шахматах – Карлсен и Непомнящий за первенство мира: почему так много партий, кто из них круче, что за армагеддон
#Карлсен – Непомнящий
26 ноября 2021, 12:32
Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
#Трент Александер-Арнольд
02 июля 2020, 17:45
Первый вопрос в истории «Что? Где? Когда?» – шахматная задача от 11-летнего Бориса Крюка. Ее спустя 44 года разгадал Непомнящий
4
#ЧГК
25 ноября 2021, 18:51
4
В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим
#Ян Непомнящий
04 октября 2021, 00:20
Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца
#кино
16 сентября 2021, 19:48
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат
3
#ЧГК
30 мая 2021, 23:00
3
Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии
#Ян Непомнящий
27 апреля 2021, 14:05