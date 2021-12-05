Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
3 часа назад
Счет матча Карлсен – Непомнящий – 5:3. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен победил в восьмой партии матча на первенство мира. До этого у него была победа в шестой партии.
Для досрочной победы в матче нужно набрать 7,5 очка. За победу в партии дается очко, за ничью – 0,5. Пока в матче было шесть ничьих и две победы Карлсена.
Ян Непомнящий попал в матч на первенство мира через турнир претендентов. Карлсен в этом матче защищает титул. Они играют в Дубае.
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
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