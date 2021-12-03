Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира

В Дубае продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.

В первых пяти партиях была зафиксированы ничьи. Счет перед шестой партией был равным: 2,5 – 2,5.

В шестой партии, которая продолжалась почти восемь часов, гроссмейстеры сделали в общей сложности 271 ход: Карлсен – 136, Непомнящий – 135. Это рекорд. Ранее рекордными были по 124 хода в партии Карпова и Корчного в 1978 году.

Победил Карлсен и вышел вперед в матче: 3,5 – 2,5.

Следующая партия состоится 4 декабря, начало – в 15:30 по московскому времени.