Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
вчера, 23:14
В Дубае продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим.
В первых пяти партиях была зафиксированы ничьи. Счет перед шестой партией был равным: 2,5 – 2,5.
В шестой партии, которая продолжалась почти восемь часов, гроссмейстеры сделали в общей сложности 271 ход: Карлсен – 136, Непомнящий – 135. Это рекорд. Ранее рекордными были по 124 хода в партии Карпова и Корчного в 1978 году.
Победил Карлсен и вышел вперед в матче: 3,5 – 2,5.
Следующая партия состоится 4 декабря, начало – в 15:30 по московскому времени.
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