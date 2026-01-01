Шахматы: Новости

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Шахматы
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
#Ян Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Где смотреть матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий
Кино
«Ход королевы» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
#Ход Королевы
Шахматы
Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин
#Нона Гаприндашвили
Коронавирус
Участнику Кубка мира по шахматам пришел положительный тест на ковид во время партии. Его объявили проигравшим
#Шахматы
Шахматы
Польская спортсменка убрала флаг Польши на ЧМ по шашкам в знак солидарности с россиянкой. Русский флаг был убран из-за WADA
#Шахматы
Шахматы
Непомнящий выиграл турнир претендентов и сыграет с Карлсеном за шахматную корону
#Ян Непомнящий
Футбол
Чилуэлл рассказал, как четыре часа играл в шахматы во время полета из России ♟️
#Бен Чилуэлл
Кино
После выхода «Хода королевы» интерес к шахматам в России поднялся выше, чем за весь прошлый год
#Шахматы