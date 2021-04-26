Ян Непомнящий
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#Ян Непомнящий

Непомнящий выиграл турнир претендентов и сыграет с Карлсеном за шахматную корону

час назад

Ничья Яна Непомнящего с Максимом Вашье-Лагравом в 13-м туре принесла ему досрочную победу на турнире претендентов.

Победитель турнира претендентов сыграет в конце года с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен встречался с Сергеем Карякиным. Первые 12 партий закончились вничью 6:6, Карлсен победил на тай-брейке.

В 2018-м Карлсен победил Фабиано Каруану – снова 6:6 и победа на тай-брейке.

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