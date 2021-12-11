Шахматы

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Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет
#Магнус Карлсен
Главный сайт мира про шахматы больше недоступен в России – платформа с 20 млн пользователей, которую создатели называют соцсетью для игроков
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#Шахматы
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Кто и зачем рассылает использованные презервативы русским шахматисткам. Краткий пересказ сенсационного расследования
#Шахматы
Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
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#Магнус Карлсен
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Шахматы
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
#Ян Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
#Карлсен – Непомнящий