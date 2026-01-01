Шахматы

Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
Лучший шахматист эпохи Карлсен уходит с партии после первого хода и снимается с турниров – похоже, протестуя против мошенничества
#Магнус Карлсен
Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга
2
#Шахматы
2
Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет
#Магнус Карлсен
Главный сайт мира про шахматы больше недоступен в России – платформа с 20 млн пользователей, которую создатели называют соцсетью для игроков
5
#Шахматы
5
Кто и зачем рассылает использованные презервативы русским шахматисткам. Краткий пересказ сенсационного расследования
#Шахматы
Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
Последние новости
Все новости
Шахматы
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
#Ян Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
#Карлсен – Непомнящий