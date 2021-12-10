Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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#Карлсен – Непомнящий #Магнус Карлсен #Ян Непомнящий

Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам

15 минут назад

Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира, выиграв 11-ю партию у Яна Непомнящего.

Счет в партии стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Изначально матч должен был состоять из 14 партий, если кто-нибудь из гроссмейстеров не наберет 7,5 очков досрочно. Карлсен набрал 7,5 в 11-й партии.

В этих 11 партиях Карлсен выиграл четыре и семь раз сыграл вничью. Он ни разу не ушел побежденным.

Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, с тех пор он четырежды защищал свой титул.

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