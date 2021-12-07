♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира

Магнус Карлсен победил Яна Непомнящего в девятой партии матча за титул чемпиона мира, счет стал 6:3. Им осталось провести еще пять партий.

Непомнящий играл белыми и сдался на 39-м ходу. Это его второе поражение подряд, перед этим соперники четырежды сыграли вничью.