Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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#Карлсен – Непомнящий #Ян Непомнящий #Магнус Карлсен

♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира

4 часа назад

Магнус Карлсен победил Яна Непомнящего в девятой партии матча за титул чемпиона мира, счет стал 6:3. Им осталось провести еще пять партий.

Непомнящий играл белыми и сдался на 39-м ходу. Это его второе поражение подряд, перед этим соперники четырежды сыграли вничью.

Карлсену для досрочной победы достаточно еще одной выигранной партии и одной ничьей. Непомнящему больше нельзя проигрывать. Для досрочной победы в матче необходимы 7,5 очка (0,5 дается за ничью, 1 за победу в партии).

Ближайшая партия пройдет 8 декабря. Непомнящий будет играть черными.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
FIDE
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