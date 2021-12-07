Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
4 часа назад
Магнус Карлсен победил Яна Непомнящего в девятой партии матча за титул чемпиона мира, счет стал 6:3. Им осталось провести еще пять партий.
Непомнящий играл белыми и сдался на 39-м ходу. Это его второе поражение подряд, перед этим соперники четырежды сыграли вничью.
Карлсену для досрочной победы достаточно еще одной выигранной партии и одной ничьей. Непомнящему больше нельзя проигрывать. Для досрочной победы в матче необходимы 7,5 очка (0,5 дается за ничью, 1 за победу в партии).
Ближайшая партия пройдет 8 декабря. Непомнящий будет играть черными.
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