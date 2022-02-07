Кто и зачем рассылает использованные презервативы русским шахматисткам. Краткий пересказ сенсационного расследования
Корреспонденты «Медузы» [иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента] Кристина Сафонова и Лилия Яппарова выпустили расследование в десяти главах о почтовом анониме, который отправляет шахматисткам (в основном из России, некоторые из них – несовершеннолетние) письма, куда вкладывает использованные презервативы и вырезки из порножурналов.
Они нашли предполагаемого адресанта (и даже ему позвонили). Мы сделали краткий пересказ.
Аноним больше 10 лет присылал странные письма на домашние адреса, но шахматистки об этом молчали
Больше полугода Сафонова и Яппарова опрашивала шахматисток. Как минимум 15 спортсменкам приходили такие письма: пяти из них на момент получения было меньше 18 лет, остальным – не больше 30. Многие получали письма на домашний адрес и по несколько раз. Первое из доступных «Медузе» было отправлено в 2009 году, последнее – в 2019-м. В 2021 году аналогичные письма получила 15-летняя шахматистка из Воронежской области и участницы FIDE Grand Swiss, который проходил в Риге.
Главный редактор SecurityLab [сайт о безопасности] Александр Антипов сказал, что на самом деле пострадавших около 50. Его невестка Ирина Утяцкая получила письмо, когда ей было 20 лет. На нем стоял рижский штемпель, отправитель – российская шахматистка, с которой играла Утяцкая, внутри – страница из порнографического журнала.
«Те, кто в сборной [России по шахматам], наверное, почти все [получили письма]. Из Москвы и Питера, мне кажется, каждая вторая получала», – сказал Утяцкая. Больше всех писем среди тех, с кем говорила «Медуза», получила Алина Бивол – 15. Сейчас ей 26 лет, а первое письмо пришло в 17. Они приходили от имен знакомых и незнакомых шахматистов.
ФШР [Федерация шахмат России] сказала, что не знает о таких ситуациях и не получала жалоб от шахматисток, но готова обратиться в Следственный комитет. Подруга Бивол тоже получила письмо (отправителем указана сама Бивол), а потом написала заявление в Следственный комитет. Следствие не нашло в действиях отправителя состава преступления и отказалось возбуждать дело.
Сами шахматистки обычно не распространялись об этих ситуациях: кто-то не обратил внимания, кто-то не знал о массовости, кто-то не понимал методы решения проблемы.
Найти отправителя помогли хакерская атака и ник на шахматных форумах
Имя бывшего чемпиона мира по версии ФИДЕ Александра Халифмана – единственное, которое повторяется на письмах как отправитель. Сам Халифман предположил, что реальный отправитель писем – человек с ником «Кот Афромеева», который на разных шахматных форумах публиковал фотографии шахматистов и шахматисток с оскорбительными подписями.
После этого «Кот Афромеева» зарегистрировался на сайте «Проза.ру», где выходили его юмористические и эротические рассказы о шахматном мире. Кандидат в мастера по шахматам Андрей Аминов сказал, что под этим ником скрывается украинский гроссмейстер Александр Шнейдер, но связь с ним отрицают другие шахматисты. Пользователь с такими именем и фамилией оставлял комментарии в стиле «Кота Афромеева» и публиковал ссылки на его рассказы.
«Медуза» обнаружила, что электронная почта, к которой привязан профиль «Александра Шнейдера» в VK, использовалась для регистрации на шахматном форуме. После хакерской атаки активиста CyberAnakin данные о владельце этой почты попали в открытый доступ. CyberAnakin предоставил «Медузе» техническую информацию, IP-адрес и имя – Андрей Стребков из Риги.
Возможный отправитель – шахматист, который плевал себе на локти и пишет книги
Андрею Стребкову 40 лет. В 2009 году он стал международным мастером по шахматам, хотя один из игроков утверждает, что тот стал им нечестным способом. Несколько раз в год Стребков выступает на европейских турнирах среди профессионалов. С детства он хорошо играл в шахматы, но был закрытым и со странностями – например, во время партии плевал себе на локти и улыбался.
Стребков учился в Латвии, а потом работал библиотекарем, но мечтал о карьере писателя. «Медуза» установила, что с обнаруженной ей электронной почты он отправлял рукопись своего романа в издательство «Текст». Книга появилась в открытом доступе под литературным псевдонимом «Юрий Салов», который Стребков назвал «Тексту».
«Медуза» получила образец почерка Стребкова и сравнила его с почерком на конвертах, которые получали шахматистки. Криминалисты установили, что почерки совпадают, хотя отмечают недостаток только этих данных для полных выводов. Они отметили, что почерк мог специально меняться.
«Медуза» позвонила Стребкову, но голос в телефоне назвал себя «другим человеком» (хотя может что-либо «передать Стребкову») и сказал, что номер корпоративный. Это опроверг латвийский мобильный оператор. После этого дозвониться по номеру было невозможно, потому что владелец его отключил.