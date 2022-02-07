Кто и зачем рассылает использованные презервативы русским шахматисткам. Краткий пересказ сенсационного расследования

Главный редактор SecurityLab [сайт о безопасности] Александр Антипов сказал, что на самом деле пострадавших около 50. Его невестка Ирина Утяцкая получила письмо, когда ей было 20 лет. На нем стоял рижский штемпель, отправитель – российская шахматистка, с которой играла Утяцкая, внутри – страница из порнографического журнала.

«Те, кто в сборной [России по шахматам], наверное, почти все [получили письма]. Из Москвы и Питера, мне кажется, каждая вторая получала», – сказал Утяцкая. Больше всех писем среди тех, с кем говорила «Медуза», получила Алина Бивол – 15. Сейчас ей 26 лет, а первое письмо пришло в 17. Они приходили от имен знакомых и незнакомых шахматистов.

ФШР [Федерация шахмат России] сказала, что не знает о таких ситуациях и не получала жалоб от шахматисток, но готова обратиться в Следственный комитет. Подруга Бивол тоже получила письмо (отправителем указана сама Бивол), а потом написала заявление в Следственный комитет. Следствие не нашло в действиях отправителя состава преступления и отказалось возбуждать дело.

Сами шахматистки обычно не распространялись об этих ситуациях: кто-то не обратил внимания, кто-то не знал о массовости, кто-то не понимал методы решения проблемы.

Найти отправителя помогли хакерская атака и ник на шахматных форумах

Имя бывшего чемпиона мира по версии ФИДЕ Александра Халифмана – единственное, которое повторяется на письмах как отправитель. Сам Халифман предположил, что реальный отправитель писем – человек с ником «Кот Афромеева», который на разных шахматных форумах публиковал фотографии шахматистов и шахматисток с оскорбительными подписями.