Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс

Трент Александер-Арнольд научился игре в шахматы в девять лет благодаря отцу – для развития быстрого мышления. Играл, когда учился в школе – часто в дождливое время, когда невозможно было побегать с мячом. Играл дома с братьями – всем троим это очень нравилось. Любовь к шахматам Трент донес и до тех дней, когда закрепился в составе «Ливерпуля».

В команде Трент сразу же нашел себе соперника – Бена Вудберна, который младше его на год. Вудберн последние два года катается по арендам, а до этого регулярно рубился в шахматы с Трентом, когда был в «Ливерпуле».

«Скачали себе шахматы на компьютеры, потому что в самолете по-другому играть невозможно – при взлете все фигуры сдвигаются, ужас. А телефоны использовать нельзя. Мы с Беном уже знаем ходы друг друга, так что устраиваем маленькие ловушки», – рассказывал Трент.

Кто играл лучше? «Он бы поколотил меня, если б я сказал, что я лучше, – пошутил Трент. – Если честно, мы оба берем лучшее друг от друга».