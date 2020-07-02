Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
Трент Александер-Арнольд научился игре в шахматы в девять лет благодаря отцу – для развития быстрого мышления. Играл, когда учился в школе – часто в дождливое время, когда невозможно было побегать с мячом. Играл дома с братьями – всем троим это очень нравилось. Любовь к шахматам Трент донес и до тех дней, когда закрепился в составе «Ливерпуля».
В команде Трент сразу же нашел себе соперника – Бена Вудберна, который младше его на год. Вудберн последние два года катается по арендам, а до этого регулярно рубился в шахматы с Трентом, когда был в «Ливерпуле».
«Скачали себе шахматы на компьютеры, потому что в самолете по-другому играть невозможно – при взлете все фигуры сдвигаются, ужас. А телефоны использовать нельзя. Мы с Беном уже знаем ходы друг друга, так что устраиваем маленькие ловушки», – рассказывал Трент.
Кто играл лучше? «Он бы поколотил меня, если б я сказал, что я лучше, – пошутил Трент. – Если честно, мы оба берем лучшее друг от друга».
Вопросы о влиянии шахмат на футбол неизбежны в этом случае. Трент считает так:
«Их можно связать, стараясь думать на шаг, два, три быстрее соперника и предвидеть его действия. Нужно заранее знать, что делать – уже перед приемом мяча. Я смотрю, где находятся нападающие – если не на тех позициях, где можно забежать за спину – понимаю, что не смогу сделать туда передачу. Если они на нужных позициях – это вариант для меня. В разгаре игры это уже происходит естественно».
Прозвище Трента – «Мелвудский гроссмейстер». Так его и представили СМИ, когда в 2018 году он сыграл в шахматы с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Поединок устроила «Лаборатория Касперского», в помощь Тренту дали двух юных шахматистов, с которыми он мог бы консультироваться.
Трент продержался 17 ходов – сделал их почти в два раза больше, чем, например, Билл Гейтс – того Карлсен вообще смял за девять. Трент потратил пять минут на ходы, Карлсен – одну. Не очень хорошее напоминание, что Карлсен – болельщик «Реала», за несколько месяцев до этого «Ливерпуль» проиграл ему финал Лиги чемпионов.
Но в шахматах уровень кардинально разный. Как писали СМИ: «Он играет с Карлсеном так же, как если б Карлсен сыграл с ним в футбол. Тут может быть только один победитель». «Не думаю, что я мог бы что-то поменять, – прокомментировал поражение Трент. – Он загнал меня в ловушку».
Игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер, узнав о матче Трента и Карлсена, отправил партнеру по сборной Англии сообщение – пригласил сыграть на сборе национальной команды. И они сыграли:
«Трудно найти людей моего возраста, которые увлечены шахматами, – считает Трент. – Дайер написал мне, когда узнал про матч с Магнусом – потому я и сыграл с ним, чтобы найти других людей, которые тоже любит в них играть».
«У каждого свой способ отвлечься. Мне нравится играть в Fifa, тусоваться, но я всегда играл и в шахматы. Здесь нужен правильный баланс, который поможет расслабиться и отойти от футбола».