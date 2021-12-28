17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам

28 декабря в Варшаве завершился чемпионат мира по рапиду. В 2020 году турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. После ЧМ по быстрым шахматам пройдет турнир по блицу.

После 13-ти туров Нодирбек Абдусатторов и Ян Непомнящий набрали по 9,5 очка. Они провели тай-брейк, в котором Абдусатторов победил и стал чемпионом мира.

Действующий чемпион мира по быстрым шахматам Магнус Карлсен проиграл Абдусатторову в 10-м туре. Карлсен и Непомнящий сыграли вничью.

Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. За 11 туров она семь раз победила и четыре раза сыграла вничью. До этого Костенюк на ЧМ три раза становилась второй и впервые заняла первое место.

От России чемпионат мира по быстрым шахматам выигрывали Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018).