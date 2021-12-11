Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Счет партий 7,5 – 3,5 (4 победы Карлсена, 7 ничьих, 0 побед Непомнящего).
Но на самом деле Карлсену было не так просто. Первые пять партий закончились вничью. Непомнящий играл хорошо. Карслен сам это признал: «У меня не было шансов на что-то большее, чем ничьи. А потом все перевернулось».
Гроссмейстеры сходятся во мнении, что в первых пяти партиях Непомнящий был даже чуть ближе к победе, чем Карлсен. Все изменила шестая партия. У Непомнящего была хорошая позиция, но он зевнул очевидный ход. А концовку партии мог свести на ничью, но проиграл, допустив грубые ошибки.
Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
Это была самая продолжительная партия в истории матчей за звание чемпиона мира. Она длилась 7 часов 45 минут, 136 ходов. И после нее Непомнящий посыпался.
Гроссмейстер Грищук хорошо его знает: «Первое поражение Непомнящего полностью убило. Это было нокдауном, Ян так и не пришел в себя после него. Он стал другим человеком». Другой эксперт Сергей Смагин: «Мне кажется, это шахматный инфантилизм. Как шахматист Ян еще не дозрел».
В следующих партиях Непомнящий допускал ошибки, которые на таком уровне встречаются редко. Он сломался психологически. Возможно, ему не хватило опыта: для него это был первый матч за звание чемпиона мира, для Карлсена – пятый. Непомнящий никогда не оказывался под таким общественным вниманием. Каспаров говорил, что великого чемпиона отличает способность его нервной системы выдерживать максимальные нагрузки. Непомнящий не выдержал.
А Карлсен не только стилем близок к компьютерам, но и психологией. Холодный, терпеливый, спокойный. Идеально подходит под известный шахматный девиз: «Чемпион мира – человек без сердца».
Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
Возможно, шахматно Непомнящий не хуже Карлсена. Статистика их партий в классике до финала – 4:1 в пользу Непомнящего. Но в психологической подготовке они на разных уровнях.
Дело не только в психологии. Карлсен прагматичный, как сборная Англии, а Непомнящий часто рискует, как «Боруссия» Клоппа
Сейчас будет много футбола. Непомнящий болеет за «Спартак» и тут напрашивается сравнение – что он такой же импульсивный и нестабильный. Но если и сравнивать, то со «Спартаком» Романцева. Потому что у Непомнящего такой же атакующий и быстрый стиль игры. Даже в этом финале он ходил в среднем в полтора раза быстрее Карлсена. Владимир Крамник комментировал: «Непомнящий в критических моментах недостаточно думает».
Но есть футбольная аналогия получше, чем «Спартак». Непомнящий очень похож на Клоппа в «Боруссии» и в первые сезоны в «Ливерпуле». Так же постоянно давит и атакует, но оголяет оборону и много пропускает. И проигрывает в финалах.
Но мы помним, что в «Ливерпуле» произошла эволюция Клоппа – к более выдержанному, прагматичному стилю. Непомнящий тоже запустил этот процесс – иначе бы не играл в главном шахматном матче. Карлсен говорил об этом перед финалом: «Стиль Непомнящего довольно агрессивный, но в последние годы он стал более прагматичным».
Если продолжать аналогию с Клоппом, то этот шахматный финал напоминает другой – Лига чемпионов-2017/18. Когда «Ливерпуль» Клоппа, начавший путь к прагматизму, в финале проиграл «Реалу» (1:3). Тоже посыпался и допустил много глупых ошибок.
Символично, что Карлсен как раз фанат «Реала». Но он похож на клуб только величием и постоянными победами. По стилю Карлсена можно сопоставить только с «Реалом» Капелло – возможно, самым оборонительным и позиционно выдержанным в истории.
Стилистически Карлсен больше похож на «Челси» Тухеля. У него такая же сверхвыстроенная позиционная игра. В которой минимизированы ошибки. Но постоянный контроль. И доминация: неторопливая, сухая, медленно убивающая соперника. И чтобы победить «Челси» – надо играть идеально, вообще не допуская ошибок, как и Карлсен.
Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права
В похожем стиле играла сборная Англии на Евро. Помните, все плевались? Стерильное владение мячом и четко выстроенная структура, где нет вообще никаких рисков. Выжидание ошибки. И как только соперник ее допускает – гол Англии, еще больший режим прагматизма, конец матча.
И если полезли в аналогии, то давайте закончим. Безошибочная сборная Англии в финале проиграла ярким итальянцам, хоть и по пенальти. А «Ливерпуль», проигравший «Реалу», через год снова вышел в финал – и в достаточно сухом стиле его выиграл. Вот бы Непомнящий понимал, что у него много общего с Клоппом и так же заряжался поражениями в финалах.