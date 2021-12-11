Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах

Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Счет партий 7,5 – 3,5 (4 победы Карлсена, 7 ничьих, 0 побед Непомнящего).

Но на самом деле Карлсену было не так просто. Первые пять партий закончились вничью. Непомнящий играл хорошо. Карслен сам это признал: «У меня не было шансов на что-то большее, чем ничьи. А потом все перевернулось».

Гроссмейстеры сходятся во мнении, что в первых пяти партиях Непомнящий был даже чуть ближе к победе, чем Карлсен. Все изменила шестая партия. У Непомнящего была хорошая позиция, но он зевнул очевидный ход. А концовку партии мог свести на ничью, но проиграл, допустив грубые ошибки.

Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку

Это была самая продолжительная партия в истории матчей за звание чемпиона мира. Она длилась 7 часов 45 минут, 136 ходов. И после нее Непомнящий посыпался.