Лучший шахматист эпохи Карлсен уходит с партии после первого хода и снимается с турниров – похоже, протестуя против мошенничества

Карлсен был фаворитом турнира, но внезапно проиграл и снялся

Все началось 4 сентября на Sinquefield Cup – престижном турнире, в котором участвуют топовые шахматисты. Карлсен подошел к матчу третьего тура в традиционном статусе фаворита: первое место в мировом рейтинге, действующий чемпион мира, беспроигрышная серия в 53 партии.

Казалось, что Карлсен буднично победит, тем более что его соперником был 19-летний Ханс Ниманн, слабейший по рейтингу участник Sinquefield Cup, к тому же игравший черными фигурами. Но Карлсен сенсационно проиграл.

«Должно быть, чемпиону мира стыдно проиграть такому идиоту, как я. Мне жаль», – сказал Ниманн после партии.

Поклонники Карлсена ожидали каких-то объяснений произошедшего поражения и снятия с турнира, но их толком не последовало. Единственной реакцией стала публикация им ролика с футбольным тренером Жозе Моуринью. «Если я заговорю, то у меня начнутся большие проблемы», – говорит Моуринью в видео, появившемся еще в 2014 году и разошедшимся на мемы в футбольных медиа.