Лучший шахматист эпохи Карлсен уходит с партии после первого хода и снимается с турниров – похоже, протестуя против мошенничества
В шахматном мире уже несколько недель не утихает скандал, связанный с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Сначала он внезапно снялся с очного турнира, потом выложил загадочный ролик со словами футбольного тренера, а после этого на онлайн-турнире внезапно прервал партию после одного хода. Все это, похоже, его протест против мошенничества в шахматах.
Карлсен был фаворитом турнира, но внезапно проиграл и снялся
Все началось 4 сентября на Sinquefield Cup – престижном турнире, в котором участвуют топовые шахматисты. Карлсен подошел к матчу третьего тура в традиционном статусе фаворита: первое место в мировом рейтинге, действующий чемпион мира, беспроигрышная серия в 53 партии.
Казалось, что Карлсен буднично победит, тем более что его соперником был 19-летний Ханс Ниманн, слабейший по рейтингу участник Sinquefield Cup, к тому же игравший черными фигурами. Но Карлсен сенсационно проиграл.
«Должно быть, чемпиону мира стыдно проиграть такому идиоту, как я. Мне жаль», – сказал Ниманн после партии.
Поклонники Карлсена ожидали каких-то объяснений произошедшего поражения и снятия с турнира, но их толком не последовало. Единственной реакцией стала публикация им ролика с футбольным тренером Жозе Моуринью. «Если я заговорю, то у меня начнутся большие проблемы», – говорит Моуринью в видео, появившемся еще в 2014 году и разошедшимся на мемы в футбольных медиа.
Молчание Карлсена привело к обвинениям Ниманна в мошенничестве
Интернет считал пост Карлсена с Моуринью как жалобу на мошенничество и принялся исследовать партии Ниманна. Тем более, что он сам признался в двух случаях мошенничества (правда, не в очных встречах, а в онлайн-партиях и еще в юношестве). Арбитры проанализировали партию с Карсленом и не нашли ничего подозрительного, но это не успокоило ситуацию.
Крупнейший сайт по шахматам Chess.com забанил Ниманна за признание в жульничестве в двух партиях, а пользователи соцсетей продолжали обсуждения слухов о возможном жульничестве. Дошло даже до того, что они всерьез допускали получение подсказок от компьютера помощью анальных бусин.
«Если вы хотите, чтобы я полностью разделся, я это сделаю. Мне все равно. Потому что я знаю, что я чист. Вы хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевой электронной проводимостью? Мне все равно», – говорил Ниманн.
Матч-реванш Карлсен не доиграл – и снова ничего не объяснил
В таком контексте Ниманн и Карлсен подошли в матчу-реваншу, который состоялся на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup двумя неделями позже. Ниманн сходил белой пешкой, Карлсен ответил ходом коня, Ниманн снова подвинул пешку – и Карлсен исчез из трансляции.
«Это беспрецедентно. Я просто не могу поверить», – сказала гроссмейстер Таня Сачдев, комментировавшая партию.
Международная федерация шахмат осудила поведение Краслена, посчитав, что оно не соответствует статусу чемпиона мира. «Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты и в конечном итоге могут нанести ущерб нашей игре».
Но Карлсен снова молчит и не комментирует происходящее даже после прямых вопросов журналистов. Его последним постом в твиттере по-прежнему остается ролик с Моуринью. Вероятно, такая реакция связана с кодексом федерации, предусматривающим наказание за бездоказательные обвинения в жульничестве.
Профессионалам хватает одной подсказки компьютера, чтобы изменить ход партии. Но если жульничать в онлайн-шахматах достаточно просто, то в очных поединках, каким была встреча Карслена и Ниманна, это куда сложнее. В случае с Ниманном нет никаких доказательств жульничества, поэтому непонятно, к чему приведет ситуация. Но очевидно, что она сказывается на имидже и Ниманна, и самого Карлсена.