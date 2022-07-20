Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет

Магнус Карлсен отказался играть в матче за звание чемпиона мира – это суперсенсация шахмат. С 2013 года Карлсен носит звание лучшего шахматиста. За это время он сыграл пять матчей за звание чемпиона – и во всех победил.

Теперь Карлсен фактически отказывается от титула. Матч за звание чемпиона мира назначен на апрель 2023 года: в нем он должен был сыграть с Яном Непомнящим, который недавно выиграл Турнир претендентов.

По правилам, если действующий чемпион отказывается, звание разыграют победитель Турнира претендентов и гроссмейстер со второго места. То есть Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) еще не объявила об этом официально.

Отказ не удивление: Карлсен ждал только одного конкретного противника – но не дождался

Карлсен уже в декабре 2021-го говорил, что может не сыграть в этом матче: «Если кто-то другой, кроме Алирезы Фиружи, выиграет Турнир претендентов, вряд ли я сыграю следующий чемпионский матч. На протяжении большей части года мне было ясно, что матч с Непомнящим должен стать последним. Потому что он уже значит для меня не так много, как раньше».

Алиреза Фиружа – главный шахматный талант прямо сейчас. Он стал самым молодым гроссмейстером в истории, который достиг рейтинга в 2800 очков. Но плохо сыграл на Турнире претендентов: занял шестое место из восьми и отстал от Непомнящего на 3,5 балла.