Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет
Магнус Карлсен отказался играть в матче за звание чемпиона мира – это суперсенсация шахмат. С 2013 года Карлсен носит звание лучшего шахматиста. За это время он сыграл пять матчей за звание чемпиона – и во всех победил.
Теперь Карлсен фактически отказывается от титула. Матч за звание чемпиона мира назначен на апрель 2023 года: в нем он должен был сыграть с Яном Непомнящим, который недавно выиграл Турнир претендентов.
По правилам, если действующий чемпион отказывается, звание разыграют победитель Турнира претендентов и гроссмейстер со второго места. То есть Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) еще не объявила об этом официально.
Отказ не удивление: Карлсен ждал только одного конкретного противника – но не дождался
Карлсен уже в декабре 2021-го говорил, что может не сыграть в этом матче: «Если кто-то другой, кроме Алирезы Фиружи, выиграет Турнир претендентов, вряд ли я сыграю следующий чемпионский матч. На протяжении большей части года мне было ясно, что матч с Непомнящим должен стать последним. Потому что он уже значит для меня не так много, как раньше».
Алиреза Фиружа – главный шахматный талант прямо сейчас. Он стал самым молодым гроссмейстером в истории, который достиг рейтинга в 2800 очков. Но плохо сыграл на Турнире претендентов: занял шестое место из восьми и отстал от Непомнящего на 3,5 балла.
Перед Турниром претендентов Карлсен называл фаворитами Фабиано Каруану и Дина Лижэня. А «темными лошадками» Фиружу и Непомнящего: «Ни у одного из них нет стабильности, чтобы играть на высшем уровне, но у них обоих есть навыки, которые дают им меньший, но все же вполне реальный шанс на победу».
После победы Непомнящего на турнире Карлсен ответил «посмотрим» на вопрос, сыграет ли он с ним матч. Почему Непомнящий ему неинтересен? Возможно, из-за того, что он победил его как раз в последнем чемпионском матче. Сергей Карякин выдвигал такую теорию: «К одному и тому же сопернику готовиться два года – не большое удовольствие. А Магнус любит получать удовольствие от игры».
Другие важные версии: давление на выборы президента и реформирование устаревшей системы
Еще одна версия – Карлсена не устраивает формат матча. Было три инсайда (от «СЭ», chess24 и El Pais) – все утверждали, что Карлсен просит изменить формат матча. Чтобы он проходил в формате сетов: вместо 12 классических партий – три блока по четыре. И в матче побеждает тот, кто выиграет два сета из трех. При этом, чтобы партии шли не по шесть часов, как сейчас, а короче.
Для чего это? Чтобы формат стал более зрелищным, а в шахматы пришли новые спонсоры и зрители. Потому что последние чемпионские матчи были скучными. Карякин и Карлсен в 2016-м сыграли 10 ничьих. В 2018-м с Каруаной – 12 ничьих. С Непомнящим счет был разгромным (7½ –3½), но первые пять партий закончились тоже вничью, а потом Непомнящий психологически сломался и проиграл много партий.
Но ФИДЕ и сам Карлсен опровергли эти инсайды. Он даже опубликовал в твиттере текст «СЭ» с подписью «Фейк-ньюс». Хотя многие шахматисты и эксперты говорят, что формат чемпионского матча действительно устарел. Например, Илья Левитов после заявления Карлсена написал:
«Наверное, это некий итог потери актуальности шахмат, отсталости форматов и придания слишком уж священного статуса этому титулу, который де-факто уже не является таким значимым как раньше. Уже лет 12 понятно, что матчи в их текущем формате безнадежно устарели. К сожалению, изменения в шахматах либо происходят резко и не к месту, либо не происходят вообще».
Еще есть версия, что так Карлсен давит на шахматную федерацию и ведет политические игры. 7 августа состоятся выборы главы ФИДЕ, в которых конкурируют Аркадий Дворкович (нынешний президент) и Андрей Баришполец (в дуэте с одним из тренеров Карлсена Питером Хайне-Нильсеном). Поэтому есть вероятность, что так он давит на голосование – потому что без Карлсена федерация потеряет зрителей, спонсоров и влияние.
Как он сам объясняет уход – вот заявление
Карлсен объясняет отказ только потерей мотивации играть чемпионский матч:
«Я общался с людьми из команды, ФИДЕ и Яном. И да, вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч. Просто чувствую, что не так много получу от этого. Уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, но у меня нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч.
Как многим известно, я был в Мадриде на завершении Турнира претендентов. После него я согласился встретиться с Дворковичем и Сутовским из ФИДЕ – для небольшого обсуждения. У меня не было никаких требований или предложений для этой встречи. Я был там, чтобы сказать им, что не буду играть. У них было несколько предложений – некоторые из них мне понравились, некоторые нет.
Прошло девять лет после того, как я стал чемпионом мира. И кажется, тогда я не собирался каждые несколько лет играть в чемпионских матчах. Уже в 2016 году я был не очень мотивирован. Я играл в основном из-за того, что другие люди полагались на меня, ожидали от меня чего-то. И это было нормально, это не их вина, все было на мне.
Сейчас я точно уверен, что мне пора уходить с матчей на первенство мира. Не исключаю возвращения в будущем, но особо на это не рассчитываю.
Но я не ухожу из шахмат, я по-прежнему буду активным игроком. Мне очень нравится играть на турнирах. Очевидно, они мне нравятся гораздо больше, чем чемпионские матчи.
Я надеюсь, что смогу приблизиться к одной из моих других больших целей, а именно к рейтингу 2900 [в истории шахмат никому этого не удавалось]. Это будет очень сложно. Но посмотрим, я просто постараюсь, и все буду делать для этого.
В период с 2010-го по 2013-й, когда у меня не было чемпионского титула, я все равно чувствовал себя лучшим. И тогда моя жизнь была проще и лучше, мне она больше нравилась. Мне хочется играть в шахматы, быть лучшим в мире… и плевать на чемпионский матч!»