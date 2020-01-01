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Ливерпуль
Ливерпуль
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Энфилд Роуд
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Юрген Клопп
Ю. Клопп
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Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
Игроки «Ливерпуля» встали на колено в центре стадиона – это акция в поддержку убитого Джорджа Флойда
#Ливерпуль
вчера, 17:49
Идеально перед сном. Клопп читает сказку о Кенни Далглише
#Юрген Клопп
28 мая, 19:00
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая, 15:38
Футболист «Ливерпуля» уже пять лет в клубе – и до сих пор не сыграл ни минуты. Зато съездил в 6 аренд
#Тайво Авонийи
17 мая, 19:10
Даже Салах уже читает рэп. Это реклама моторного масла
#Мохамед Салах
04 мая, 13:40
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
#Футбол
03 мая, 11:15
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
#Ливерпуль
21 апреля, 11:15
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