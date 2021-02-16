Что случилось с «Ливерпулем»

После 24 тура «Ливерпуль» идет в АПЛ шестым с 40 очками. В двух сезонах до этого на такой стадии было первое место с 70 и 61 очками.

Последние 10 матчей «Ливерпуля» – ужас: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений.

Что с ними происходит?

Травмы основных защитников

За сезон у «Ливерпуля» травмировалось 16 игроков, которые пропустили 117 матчей только в АПЛ.

Главные потери – центральные защитники. «Ливерпуль» входил в сезон с тремя: ван Дейком, Гомезом, Матипом. Все трое травмированы и пропустят остаток сезона. Из-за этого приходится играть либо с полузащитниками в обороне (Фабиньо, Хендерсон), либо с молодыми и не тянущими уровень (Филлипс, Рис Уильямс).

Без основных центральных защитников у «Ливерпуля» ослабляется не только уровень защиты, но и полузащита без Фабиньо и Хендерсона. Из-за этого команда становится хуже впереди: ван Дейк, Гомез и Матип классно начинают атаки и поджимают соперников высоким расположением.