Что случилось с «Ливерпулем»
После 24 тура «Ливерпуль» идет в АПЛ шестым с 40 очками. В двух сезонах до этого на такой стадии было первое место с 70 и 61 очками.
Последние 10 матчей «Ливерпуля» – ужас: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений.
Что с ними происходит?
Травмы основных защитников
За сезон у «Ливерпуля» травмировалось 16 игроков, которые пропустили 117 матчей только в АПЛ.
Главные потери – центральные защитники. «Ливерпуль» входил в сезон с тремя: ван Дейком, Гомезом, Матипом. Все трое травмированы и пропустят остаток сезона. Из-за этого приходится играть либо с полузащитниками в обороне (Фабиньо, Хендерсон), либо с молодыми и не тянущими уровень (Филлипс, Рис Уильямс).
Без основных центральных защитников у «Ливерпуля» ослабляется не только уровень защиты, но и полузащита без Фабиньо и Хендерсона. Из-за этого команда становится хуже впереди: ван Дейк, Гомез и Матип классно начинают атаки и поджимают соперников высоким расположением.
Еще одна важная травма – Диего Жоты. В начале сезона он был лучшим в команде: забил девять голов в 15 играх и добавил опций в атаке. Но вылетел в декабре. Вернется только к марту.
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Раньше «Ливерпуль» забивал чаще ожидаемого. Сейчас этого нет
По системе ожидаемых голов (xG) в прошлом сезоне «Ливерпуль» набрал на 25 очков больше, чем должен; в позапрошлом – на 14. Игроки очень хорошо реализовывали моменты, Алиссон выручал, соперники мазали. Отчасти это можно назвать везением.
В этом сезоне все по-другому: «Ливерпуль» недобирает два очка по xG. Это делает их обычными, нормальными. Магия, за счет которой достигались высокие результаты, исчезла. Например, в последних 10 играх они создали моментов на 18 голов, но забили только 10. Самые большие проблемы с реализацией у Фирмино.
Привычный спад в середине сезона
Аномальный пандемийный сезон, когда команды играют чаще, сказывается на физическом состоянии команды. Интенсивность в этом сезоне снизилась во всех лигах. Больше всего страдают команды, у которых физическая форма – один из главных козырей. Например, «Хетафе» и «Саутгемптон». «Хетафе» не забивает четыре тура, «Саутгемптон» – проиграл шесть матчей подряд.
«Ливерпуль» тоже из таких – в командах Клоппа многое решает физуха. И у «Ливерпуля» с Клоппом всегда были спады в середине сезона.
- Сезон-2016/17: 12 матчей в январе-феврале – 6 поражений, 4 ничьих;
- Сезон-2017/18: 10 матчей в январе-феврале – 2 поражения, 1 ничья;
- Сезон-2018/19: 10 матчей в январе-феврале – 2 поражения, 4 ничьих;
- Сезон-2019/20: 9 матчей в феврале-марте – 4 поражения.
Во всех сезонах «Ливерпуль» выходил из кризиса и мощно проводил остаток сезона. Такого обвала результатов, как сейчас, не было с первого сезона Клоппа в команде.
Трент сбавил, Тьяго не освоился
К этому моменту у Трента всего три голевые передачи в АПЛ. В прошлом сезоне было десять. Трент слишком важен для «Ливерпуля» – он выполняет функции плеймейкера, хоть и крайний защитник.
В телеграм-канале «Шесть Элче» хорошо написали о спаде Трента:
«Перед сезоном случился ковид, который даже сильнейших и опытнейших проверил на прочность (Левандовски, например, на днях сказал в интервью, что было чудовищно сложно привыкать к новым условиям). А Тренту только недавно исполнилось 22 года.
Из-за травм всех ЦЗ Клоппу пришлось редактировать систему, и крайки в большинстве матчей уходят вперед намного менее яро и смело, чем раньше.
Молодой парень, которому до сих пор все удавалось с легкостью, который к своим 22-м собрал все главные трофеи, столкнулся с первым в своей карьере большим кризисом. Команда спотыкается раз за разом, на «Энфилде» нет болельщиков, чтобы завести кашляющий мотор, а каждый навес, попадающий в голову защитника, вместо того, чтобы стать ассистом и вернуть уверенность, забирает еще один небольшой ее кусочек. Грустное зрелище, смотреть на Трента откровенно больно».
У Тьяго Алькантары тоже все печально в этом сезоне. Летом он перешел в «Ливерпуль», сыграл две игры – и вылетел на десять матчей из-за травмы. Сейчас вернулся, но играет посредственно.
Ни одного результативного действия в 11 матчах. Много фолов, которые приводят к опасным штрафным. И в целом Тьяго пока не привык к «Ливерпулю»: он хуже понимает систему при прессинге, в атаках они с Фирмино часто мешают друг другу. Но и «Ливерпуль» не привык к Тьяго – у них никогда не было полузащитника такого плана, чьи сильные стороны в контроле игры.
Ошибается даже Алиссон
За два с половиной года в «Ливерпуле» у Алиссона был один ляп: в матче с «Лестером» осенью 2018-го. А недавно случились три в двух играх. С «Ман Сити» Алиссон дважды за три минуты отдал мяч соперникам – две результативные ошибки. С «Лестером» они не поняли друг друга с Кабаком – отчасти это тоже ошибка Алиссона.
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Клопп, конечно, его защищает. По делу: «В такие моменты важно понимать, что вратари на протяжении долгой карьеры совершают ошибки. Для вратаря такого уровня Алиссон довольно редко ошибается. Затем он ошибся дважды в одной игре. Вратари пропускают и раньше всех в мире понимают: «Я должен был отбивать мяч». Им всегда приходится справляться с этим.
Прошло несколько дней после игры с «Сити», и не было совершенно никакой реальной критики со стороны игроков. Потому что все знают, насколько Алиссон хорош. Он очень спокойный человек».
Смерть матери Клоппа
19 января умерла Элизабет Клопп. Юрген не смог посетить похороны из-за пандемийных ограничений. «Она значила для меня все. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как правоверный христианин я считаю, что сейчас она находится в лучшем мире».
После смерти матери Клоппа «Ливерпуль» сыграл семь матчей – и проиграл в пяти.