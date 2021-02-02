«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка

У «Ливерпуля» беда с центральными защитниками. Ван Дейк еще лечится. Вчера клуб написал, что Матип выбыл до конца сезона. Джо Гомес – тоже травма. Кажется, они не сыграют уже в этом сезоне.

В этих условиях в последний день трансферного окна «Ливерпуль» провернул две сделки:

1. Заплатил «Престону» 570 тысяч евро за трансфер 25-летнего защитника Бена Дэвиса. Тот никогда не играл в АПЛ.

2. Взял в аренду до конца сезона защитника «Шальке» Озана Кабака. «Шальке» отметил, что есть сумма выкупа, но не назвал ее.