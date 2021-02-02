«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
У «Ливерпуля» беда с центральными защитниками. Ван Дейк еще лечится. Вчера клуб написал, что Матип выбыл до конца сезона. Джо Гомес – тоже травма. Кажется, они не сыграют уже в этом сезоне.
В этих условиях в последний день трансферного окна «Ливерпуль» провернул две сделки:
1. Заплатил «Престону» 570 тысяч евро за трансфер 25-летнего защитника Бена Дэвиса. Тот никогда не играл в АПЛ.
2. Взял в аренду до конца сезона защитника «Шальке» Озана Кабака. «Шальке» отметил, что есть сумма выкупа, но не назвал ее.
Что известно о Кабаке и его трансфере:
• Ему 20 лет.
• В Бундеслиге Кабак играет с 2019-го. Полсезона выступал за «Штутгарт» и ушел в «Шальке».
• У Кабака не будет особых проблем с языковым барьером. Еще до переезда в Германию из «Галатасарая» он учил английский.
• Эта сделка – очередной трансфер «Ливерпуля», для осуществления которого клуб проделал огромную работу.
The Athletic пишет, что Юрген Клопп получил положительные отзывы от Дэвида Вагнера (его хороший друг и бывший тренер «Шальке», работал с Кабаком), Кристиана Хайделя (бывший спортдир «Шальке», знает Кабака, работал с Клоппом в «Майнце») и Свена Мислинтата (был с Клоппом в «Боруссии», сейчас он работает спортивным директором «Штутгарта»). И только потом Клопп сам одобрил трансфер.
Вот слова Мислинтата:
«Я сказал Юргену, что это классный игрок. Классный менталитет, прекрасный характер, отличная мотивация. Он играет в стиле Деяна Ловрена. Он очень хорош в игре в воздухе, прекрасно действует в штрафной».
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• Про игру головой. Кабак тоже считает это своим сильнейшим качеством: «Да, думаю, я прекрасно играю головой. Я же защитник. К тому же я забивал много голов головой, когда играл в «Галатасарае». Я выносливый и высоко прыгаю».
• Еще инсайд от the Athletic: «Ливерпуль» готовил этот трансфер с ноября.
• Самый неприятный эпизод в карьере Кабака: в сентябре он плюнул в Людвига Аугустинссона из «Вердера». За эту выходку он заплатил 15 тысяч евро и отдыхал 5 матчей.
Сам Кабак сказал, что случайно попал в Аугустинссона, и извинился.
• Плохая новость для «Ливерпуля». Kicker ведет статистику по лучшим игрокам в Бундеслиге (сыгравшим в не менее 50% матчей сезона) и обновляет ее после каждого тура. Кабак находится на предпоследнем (210-м из 211-ти) месте в топе. То есть это один из худших игроков сезона чемпионата Германии.
The Athletic достучался до бывшего спортивного директора «Шальке» Михаэля Решке, который выиграл у «Ювентуса» конкуренцию в борьбе за Кабака и даже продлил с ним один раз контракт. Решке, отвечая на вопрос о плохой форме Кабака, сказал:
«Это отражение общей формы «Шальке». Переезд на «Энфилд» сделает его сильнее. Думаю, Клопп учтет его умение забивать голы головой».
В целом Решке прав. Сейчас «Шальке» плетется на последнем месте в таблице. В 19 матчах команда пропустила 49 мячей (худший результат в Бундеслиге).
• А еще Озан Кабак попал в клуб, за который играет его кумир. В 2018-м Кабак постил в инстаграме такую фотографию.
Позже официальный сайт Бундеслиги сделал с ним интервью, в котором Кабак рассказал о любви к ван Дейку:
«Моя личная цель – стать лучшим защитником мира. Может быть, года через два-три. Как Вирджил ван Дейк. Он мой кумир, обожаю его. Мне очень нравится его стиль игры».
Майку ван Дейка Кабаку подогнал его партнер по сборной Турции Омер Байрам. Байрам, как и ван Дейк, родился в Бреде. Он старше ван Дейка всего на 19 дней. Они провели детство вместе, а ван Дейк заглядывал в гости к Байраму – ему нравилось, как готовила его мама.
Байрам и ван Дейк даже пересекались в детской школе «НАК Бреды», но их пути быстро разошлись. Байрам остался на месте, а ван Дейк поехал в «Виллем II».