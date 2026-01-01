Озан Кабак

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«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», хотя вел в счете до 79-й минуты
#АПЛ
Футбол
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
#Озан Кабак
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Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
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