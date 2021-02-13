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«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», хотя вел в счете до 79-й минуты
час назад
Матч «Ливерпуля» и «Лестера» стал дебютным для защитника Озана Кабака. Перед игрой с «Лестером» травмировался Бен Дэвис – еще один новичок «Ливерпуля».
«Лестер» забил «Ливерпулю» три гола за шесть минут второго тайма. Это третье поражение подряд для «Ливерпуля» в матчах АПЛ.
«Лестер» временно поднялся на второе место в таблице. Теперь он опережает «Ливерпуль» на шесть очков.
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