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#АПЛ #Футбол #Ливерпуль #Озан Кабак #Лестер

«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», хотя вел в счете до 79-й минуты

час назад

Матч «Ливерпуля» и «Лестера» стал дебютным для защитника Озана Кабака. Перед игрой с «Лестером» травмировался Бен Дэвис – еще один новичок «Ливерпуля».

«Лестер» забил «Ливерпулю» три гола за шесть минут второго тайма. Это третье поражение подряд для «Ливерпуля» в матчах АПЛ.

«Лестер» временно поднялся на второе место в таблице. Теперь он опережает «Ливерпуль» на шесть очков.

«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Мэддисон 79
Варди 81
Барнс 85
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 67
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