Бен Дэвис

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«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника Дэвиса из «Престона». Игрок никогда не выступал в АПЛ
#Бен Дэвис
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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
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