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#Бен Дэвис #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Престон

«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника Дэвиса из «Престона». Игрок никогда не выступал в АПЛ

01 февраля, 23:09

25-летний центральный защитник Бен Дэвис перешел в «Ливерпуль» из «Престона».

  • Он – полный тезка игрока «Тоттенхэма», там тоже есть Бен Дэвис – защитник сборной Уэльса.
  • Ливерпульский Дэвис – англичанин, он играл за клубы ниже АПЛ.
  • «Престон» арендовал его в разные годы карьеры в «Йорк», «Трэнмер», «Саутпорт», «Ньюпорт» и «Флитвуд».
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