Бен Дэвис
АПЛ
Футбол
Ливерпуль
Престон
«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника Дэвиса из «Престона». Игрок никогда не выступал в АПЛ
01 февраля, 23:09
25-летний центральный защитник Бен Дэвис перешел в «Ливерпуль» из «Престона».
- Он – полный тезка игрока «Тоттенхэма», там тоже есть Бен Дэвис – защитник сборной Уэльса.
- Ливерпульский Дэвис – англичанин, он играл за клубы ниже АПЛ.
- «Престон» арендовал его в разные годы карьеры в «Йорк», «Трэнмер», «Саутпорт», «Ньюпорт» и «Флитвуд».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые