Алиссон дважды за три минуты отдал мяч игрокам «Ман Сити». Так ничья превратилась в разгром

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» играли 1:1 до 73-й минуты матча. Дальше сработал прессинг от игроков «Ман Сити». Они забили два гола за три минуты по одинаковой схеме. Мяч был у Алиссона, он отбрасывал его в сторону игроков «Ливерпуля». Игроки «Сити» в эти моменты перехватывали мяч, потом разыгрывали атаку и закатывали в пустые ворота.

Какими были эти голы «Ман Сити»:

73-я минута. Фабиньо отдал мяч Алиссону, а тот выбил его точно на Фодена. Фоден поставил корпус, забежал в штрафную и прокинул мяч на Гюндогана. Тот спокойно замкнул передачу.

76-я минута. Защитники «Ливерпуля» пасовались с Алиссоном, который опять ошибся. Пнул мяч прямо на Бернарду Силву. Он просто перекинул его через вратаря – Стерлинг забил.

Найдите Алиссона на этих фото: