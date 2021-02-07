Алиссон дважды за три минуты отдал мяч игрокам «Ман Сити». Так ничья превратилась в разгром
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» играли 1:1 до 73-й минуты матча. Дальше сработал прессинг от игроков «Ман Сити». Они забили два гола за три минуты по одинаковой схеме. Мяч был у Алиссона, он отбрасывал его в сторону игроков «Ливерпуля». Игроки «Сити» в эти моменты перехватывали мяч, потом разыгрывали атаку и закатывали в пустые ворота.
Какими были эти голы «Ман Сити»:
73-я минута. Фабиньо отдал мяч Алиссону, а тот выбил его точно на Фодена. Фоден поставил корпус, забежал в штрафную и прокинул мяч на Гюндогана. Тот спокойно замкнул передачу.
76-я минута. Защитники «Ливерпуля» пасовались с Алиссоном, который опять ошибся. Пнул мяч прямо на Бернарду Силву. Он просто перекинул его через вратаря – Стерлинг забил.
Найдите Алиссона на этих фото:
В конце матча «Манчестер Сити» забил четвертый гол, который уже ничего не решал. Goal пишет, что Алиссон – первый вратарь «Ливерпуля» с двумя результативными ошибками с мая 2018 года. Тогда Лорис Кариус два раза ошибся в финале Лиги чемпионов, который «Ливерпуль» проиграл «Реалу». В этом сезоне Кариус сыграл 20 минут в аренде за «Унион Берлин».
Юрген Клопп признал ошибки Алиссона в обоих моментах, но сказал и о другой стороне игры. Во время этих эпизодов футболисты «Ливерпуля» неправильно открывались – у Алиссона было мало вариантов для передач: «Возможно, у него были холодные ноги. Звучит смешно, но мы не знаем. Он много раз спасал нас, но сегодня вечером ошибся».
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сказал такое: «Не думаю, что конечный результат отражает ход игры. Мы допустили ошибки и были наказаны. Играли хорошо, это было вполне похоже на игру, к которой мы привыкли. Но ошибки в неподходящие моменты матча нам дорого обошлись».
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Алиссон – один из самых дорогих вратарей мира. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро. В этом сезоне Алиссон провел в АПЛ 19 матчей, в которых пропустил 19 голов. В пяти матчах он отыграл на ноль. В «Ливерпуле» Алиссона всегда ценили за игру ногами. В прошлом сезоне он сделал голевую передачу на Салаха в игре с «Манчестер Юнайтед».
Потом рассказывал: «Это был важный момент. Все еще долго будут помнить тот гол и передачу. Хотя фанатам больше запомнилась моя пробежка! Это то, чего я никогда раньше не делал. Я всегда люблю праздновать вместе с собой. В тот момент чувствовал, что больше не могу сдерживаться. И побежал праздновать вместе с командой».
Алиссон изучает опыт игры ногами у других вратарей. На тренировке «Ливерпуля» он посмотрел видео с вратарем «Сток Сити» Бурсиком. Тот исполнял дальние штрафные удары, а Алиссон не мог в это поверить. «Ливерпуль» купил Алиссона у «Ромы» за 62,5 миллиона евро. В 2018 году у Алиссона была репутация человека, который пасует почти безупречно.
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