«Ливерпуль» пропустил четыре гола на «Энфилде» впервые с 2009 года. Тогда Аршавин сделал покер

В апреле-2009 на «Энфилде» «Ливерпуль» пропустил четыре гола от «Арсенала» (4:4), а покер сделал Андрей Аршавин. Это последний раз, когда «Ливерпуль» столько пропускал на своем поле.

Последний раз «Ливерпуль» пропускал четыре гола тоже от «Манчестер Сити». Это было летом 2020 года на «Этихад».

Сейчас «Ливерпуль» идет на четвертом месте в АПЛ.

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1

«Манчестер Сити» выиграл 14 матчей подряд. Это самая длинная победная серия Гвардиолы в карьере

