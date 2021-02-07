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#Манчестер Сити #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1

вчера, 21:20

«Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 4:1. Илкай Гюндоган оформил дубль. Он же не реализовал пенальти в первом тайме. Все голы команды забили во втором тайме.

Теперь «Манчестер Сити» имеет 50 очков за 22 матча. Он лидирует в таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет четвертым и отстает от первой строчки уже на десять очков.

Последнее поражение «Манчестер Сити» во всех турнирах было 21 ноября. Тогда «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:0 в матче АПЛ.

«Ливерпуль» не выигрывает в домашних матчах с 16 декабря. В эту дату клуб обыграл «Тоттенхэм» (2:1).

Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Сейчас у него девять голов

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 63
1:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 49
Гюндоган 73
Стерлинг 76
Фоден 83
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