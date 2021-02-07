«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1

«Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 4:1. Илкай Гюндоган оформил дубль. Он же не реализовал пенальти в первом тайме. Все голы команды забили во втором тайме.

Теперь «Манчестер Сити» имеет 50 очков за 22 матча. Он лидирует в таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет четвертым и отстает от первой строчки уже на десять очков.

Последнее поражение «Манчестер Сити» во всех турнирах было 21 ноября. Тогда «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:0 в матче АПЛ.

«Ливерпуль» не выигрывает в домашних матчах с 16 декабря. В эту дату клуб обыграл «Тоттенхэм» (2:1).

Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Сейчас у него девять голов