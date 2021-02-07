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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль». До 73-й минуты был счет 1:1
вчера, 21:20
«Манчестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 4:1. Илкай Гюндоган оформил дубль. Он же не реализовал пенальти в первом тайме. Все голы команды забили во втором тайме.
Теперь «Манчестер Сити» имеет 50 очков за 22 матча. Он лидирует в таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет четвертым и отстает от первой строчки уже на десять очков.
Последнее поражение «Манчестер Сити» во всех турнирах было 21 ноября. Тогда «Тоттенхэм» выиграл со счетом 2:0 в матче АПЛ.
«Ливерпуль» не выигрывает в домашних матчах с 16 декабря. В эту дату клуб обыграл «Тоттенхэм» (2:1).
Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Сейчас у него девять голов
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