Илкай Гюндоган
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#Илкай Гюндоган #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Манчестер Сити

Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Сейчас у него девять голов

вчера, 21:10

Илкай Гюндоган – автор дубля в матче «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». В этой же игре он не реализовал пенальти.

Гюндоган уже установил личный рекорд по голам за сезон. В сезоне-2020/21 он забил в АПЛ девять голов и сделал один ассист.

Первый гол в сезоне был у Гюндогана в игре с «Вест Бромвичем» 15 декабря. Начиная с этой даты, он забил больше остальных игроков АПЛ.

Контракт Гюндогана с «Ман Сити» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 63
1:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 49
Гюндоган 73
Стерлинг 76
Фоден 83
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