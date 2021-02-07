Гюндоган забил первый гол в сезоне 15 декабря. Сейчас у него девять голов

Илкай Гюндоган – автор дубля в матче «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». В этой же игре он не реализовал пенальти.

Гюндоган уже установил личный рекорд по голам за сезон. В сезоне-2020/21 он забил в АПЛ девять голов и сделал один ассист.

Первый гол в сезоне был у Гюндогана в игре с «Вест Бромвичем» 15 декабря. Начиная с этой даты, он забил больше остальных игроков АПЛ.

Контракт Гюндогана с «Ман Сити» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.