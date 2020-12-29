Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
В 16-м туре АПЛ должны были сыграть «Эвертон» и «Манчестер Сити». Но матч отменен из-за вспышки коронавируса у вторых.
Что известно об этом
25 декабря на официальном сайте «Манчестер Сити» вышло заявление: коронавирусом заразились Кайл Уокер, Габриэль Жезус и два сотрудника. 28 декабря клуб обновил информацию – после результатов, полученных к Рождеству, в составе «Манчестер Сити» появился еще «ряд» положительных тестов на ковид. Имена не разглашаются.
Что говорят об этом английские медиа:
- The Athletic (очень надежный источник): коронавирус у пяти игроков и двух сотрудников.
- Еще один инсайд от The Athletic – на неопределенный срок закрыта тренировочная площадка клуба. Сейчас там проходит обработка. Позже клуб подтвердил эту информацию
- Вообще после последней масштабной проверки 18 тестов из 1479 оказались положительными. Это самый большой показатель с мая.
- Возможно, отменится еще пара матчей «Манчестер Сити»: с «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (Кубок лиги). Эти игры пока тоже под вопросом.
- Daily Mail пишет, что «Сити» не вылетит из КЛ, потому что перенесет матч на резервную дату.
«Эвертон» взбунтовался – он потребовал от АПЛ полную информацию по тестам в «Манчестер Сити»
Через несколько часов после отмены матча с «Манчестер Сити» на официальном сайте «Эвертона» появился такой пост:
«Эвертон» сожалеет о переносе матча с «Манчестер Сити» – сожалеем не только из-за двух тысяч зрителей на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру.
Наши игроки, тренеры и все на «Гудисон Парк» были готовы к матчу. День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.
Несмотря на то, что «Эвертон» всегда ставит безопасность общественности превыше всего, мы запросим полного раскрытия информации, которую «Манчестер Сити» предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение».
Реакция «Эвертона» понятна. Полгода назад АПЛ решила, что матчи Премьер-лиги отменяются, только если у команды останется не более 14 здоровых игроков. У «Манчестер Сити» на данный момент лечатся семь футболистов. При этом игры отменяются – что не очень соответствует регламенту.
Дополнительная проблема – жесткое изменение календаря. Daily Mail, анализируя ситуацию с переносом матчей, написал: матч «Эвертона» и «Манчестер Сити» можно перенести на неделю с 19 января. И то, если у «Сити» будет все в порядке с составом.
В этом случае у «Эвертона» остается три матча до начала февраля (с «Сити», «Лестером» и «Ньюкаслом»)+встреча с «Лидсом» (2 февраля) и игра с «Манчестер Юнайтед» (6 февраля). Два матча из них – выездные.
Ситуация у «Манчестер Сити» значительно хуже. Во-первых, есть уже точно перенесенная игра с «Эвертоном». Во-вторых, отмена матчей с «Челси» и «Манчестер Юнайтед» принесет дополнительные проблемы с резервными датами. Они точно не состоятся в январе. Они вряд ли (с учетом того, что «Сити» играет в Лиге чемпионов) состоятся в феврале и в начале весны.
Есть большая вероятность, что в таком случае «Манчестер Сити» проведет семь матчей в мае.