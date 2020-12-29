Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует

«Эвертон» взбунтовался – он потребовал от АПЛ полную информацию по тестам в «Манчестер Сити»

Через несколько часов после отмены матча с «Манчестер Сити» на официальном сайте «Эвертона» появился такой пост:

«Эвертон» сожалеет о переносе матча с «Манчестер Сити» – сожалеем не только из-за двух тысяч зрителей на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру.

Наши игроки, тренеры и все на «Гудисон Парк» были готовы к матчу. День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.

Несмотря на то, что «Эвертон» всегда ставит безопасность общественности превыше всего, мы запросим полного раскрытия информации, которую «Манчестер Сити» предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение».

Реакция «Эвертона» понятна. Полгода назад АПЛ решила, что матчи Премьер-лиги отменяются, только если у команды останется не более 14 здоровых игроков. У «Манчестер Сити» на данный момент лечатся семь футболистов. При этом игры отменяются – что не очень соответствует регламенту.

Дополнительная проблема – жесткое изменение календаря. Daily Mail, анализируя ситуацию с переносом матчей, написал: матч «Эвертона» и «Манчестер Сити» можно перенести на неделю с 19 января. И то, если у «Сити» будет все в порядке с составом.