Игрок «Ман Сити» не забил с линии чужих ворот. Еще и вынес из них мяч

Для португальских фанатов еще забавнее, что голу в ворота «Порту» не дал случиться бывший игрок и воспитанник «Бенфики». «Ман Сити» приобрел его летом за 68 миллионов евро.

Диаш – достаточно результативный защитник. За три года в «Бенфике» он забил 12 голов во всех турнирах. Что помешало забить 13-й в карьере – главный вопрос.

Но «Порту» даже в случае поражения вышел бы из группы досрочно, так как в параллельной игре «Олимпиакос» проиграл «Марселю». «Ман Сити» выиграл группу, «Порту» – второй.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов