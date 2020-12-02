Рубен Диаш
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Игрок «Ман Сити» не забил с линии чужих ворот. Еще и вынес из них мяч
02 декабря, 02:50
«Манчестер Сити» впервые в этой Лиге чемпионов потерял очки – 0:0 в гостях с «Порту». Произошло это в том числе и из-за того, что Рубен Диаш выбил мяч из чужих ворот.
Промах, который случается раз в десять лет:
Для португальских фанатов еще забавнее, что голу в ворота «Порту» не дал случиться бывший игрок и воспитанник «Бенфики». «Ман Сити» приобрел его летом за 68 миллионов евро.
Диаш – достаточно результативный защитник. За три года в «Бенфике» он забил 12 голов во всех турнирах. Что помешало забить 13-й в карьере – главный вопрос.
Но «Порту» даже в случае поражения вышел бы из группы досрочно, так как в параллельной игре «Олимпиакос» проиграл «Марселю». «Ман Сити» выиграл группу, «Порту» – второй.
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