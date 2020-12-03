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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Лига Европы #Краснодар #ЦСКА

Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков

03 декабря, 01:05

«Локомотив»

Русские клубы выиграли пока один матч из 20 за пять туров на групповом этапе еврокубков в сезоне-2020/21. Но не все останутся без евровесны. 

«Локомотив» должен побеждать в Мюнхене

6-й тур: «Атлетико» – «Зальцбург», «Бавария» – «Локомотив».

«Локомотив» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. А «Зальцбург» не потерял, он выйдет, если победит «Атлетико».

Для Лиги Европы «Локомотиву» нужна только победа над «Баварией», но при этом и «Зальцбург» не должен побеждать «Атлетико».

• Что будет при ничьей в Мюнхене и победе «Атлетико»: «Локо» и «Зальцбург» сравняются по очкам, но австрийцы будут выше по личным встречам.

«Краснодар» – уже в Лиге Европы

6-й тур: «Ренн» – «Севилья», «Челси» – «Краснодар».

  • «Краснодар» досрочно обеспечил себе первое место и поедет в Лондон биться за престиж и призовые.
  • «Ренн» не обгонит его в таблице, даже если сравняется по очкам. Результаты личных встреч – за «Краснодар» (1:1, 1:0).
  • Ни одна из встреч шестого тура в этой группе не имеет турнирного значения. Все четыре команды финишируют на тех же самых местах.

«Зенит» – мимо евровесны

6-й тур: «Лацио» – «Брюгге», «Зенит» – «Боруссия» Д.

  • «Зенит» досрочно занял четвертое место с одним очком и никого догнать не сможет.
  • Второй сезон подряд «Зенит» занимает последнее место в группе ЛЧ.
  • «Лацио» и «Брюгге» сыграют за выход в плей-офф: бельгийцам нужна только победа, итальянцев устроит и ничья.
  • Матч с «Боруссией» имеет значение только для немецкого клуба, которому нужно занимать первое место для более легкого жребия в 1/8 финала.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

ЦСКА тоже вылетел из еврокубков

6-й тур: «Вольфсберг» – «Фейеноорд», «Динамо» Загреб – ЦСКА.

  • ЦСКА забил всего два гола за пять матчей, ни разу не выиграл и вылетел досрочно. Теоретически он еще может занять третье место, но турнирно оно ничего не изменит.
  • «Вольфсберг» и «Фейеноорд» поборются за выход в плей-офф – голландцам нужна только победа, австрийцам хватит и ничьей.
  • ЦСКА проведет самый бесполезный последний матч из всех наших команд. У «Локо» еще есть небольшой шанс на Лигу Европы, а «Зенит» и «Краснодар» сыграют против топ-команд – таких игр в год у наших мало. ЦСКА же просто так поедет в Загреб между матчами против «Химок» и «Урала» в РПЛ.

Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Пятый тур для наших
«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ
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