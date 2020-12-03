Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
Русские клубы выиграли пока один матч из 20 за пять туров на групповом этапе еврокубков в сезоне-2020/21. Но не все останутся без евровесны.
«Локомотив» должен побеждать в Мюнхене
6-й тур: «Атлетико» – «Зальцбург», «Бавария» – «Локомотив».
• «Локомотив» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. А «Зальцбург» не потерял, он выйдет, если победит «Атлетико».
• Для Лиги Европы «Локомотиву» нужна только победа над «Баварией», но при этом и «Зальцбург» не должен побеждать «Атлетико».
• Что будет при ничьей в Мюнхене и победе «Атлетико»: «Локо» и «Зальцбург» сравняются по очкам, но австрийцы будут выше по личным встречам.
«Краснодар» – уже в Лиге Европы
6-й тур: «Ренн» – «Севилья», «Челси» – «Краснодар».
- «Краснодар» досрочно обеспечил себе первое место и поедет в Лондон биться за престиж и призовые.
- «Ренн» не обгонит его в таблице, даже если сравняется по очкам. Результаты личных встреч – за «Краснодар» (1:1, 1:0).
- Ни одна из встреч шестого тура в этой группе не имеет турнирного значения. Все четыре команды финишируют на тех же самых местах.
«Зенит» – мимо евровесны
6-й тур: «Лацио» – «Брюгге», «Зенит» – «Боруссия» Д.
- «Зенит» досрочно занял четвертое место с одним очком и никого догнать не сможет.
- Второй сезон подряд «Зенит» занимает последнее место в группе ЛЧ.
- «Лацио» и «Брюгге» сыграют за выход в плей-офф: бельгийцам нужна только победа, итальянцев устроит и ничья.
- Матч с «Боруссией» имеет значение только для немецкого клуба, которому нужно занимать первое место для более легкого жребия в 1/8 финала.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
ЦСКА тоже вылетел из еврокубков
6-й тур: «Вольфсберг» – «Фейеноорд», «Динамо» Загреб – ЦСКА.
- ЦСКА забил всего два гола за пять матчей, ни разу не выиграл и вылетел досрочно. Теоретически он еще может занять третье место, но турнирно оно ничего не изменит.
- «Вольфсберг» и «Фейеноорд» поборются за выход в плей-офф – голландцам нужна только победа, австрийцам хватит и ничьей.
- ЦСКА проведет самый бесполезный последний матч из всех наших команд. У «Локо» еще есть небольшой шанс на Лигу Европы, а «Зенит» и «Краснодар» сыграют против топ-команд – таких игр в год у наших мало. ЦСКА же просто так поедет в Загреб между матчами против «Химок» и «Урала» в РПЛ.