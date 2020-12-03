Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков

6-й тур: «Атлетико» – «Зальцбург», «Бавария» – «Локомотив».

• «Локомотив» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. А «Зальцбург» не потерял, он выйдет, если победит «Атлетико».

• Для Лиги Европы «Локомотиву» нужна только победа над «Баварией» , но при этом и «Зальцбург» не должен побеждать «Атлетико» .

• Что будет при ничьей в Мюнхене и победе «Атлетико»: «Локо» и «Зальцбург» сравняются по очкам, но австрийцы будут выше по личным встречам.

«Краснодар» – уже в Лиге Европы