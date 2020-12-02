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Маркус Берг
Ренн
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#Краснодар #Лига чемпионов #Футбол #Ренн #Маркус Берг

Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ

02 декабря, 23:21

твиттер «Краснодара»

В пятом туре Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Ренн» на своем поле. Скучный первый тайм, минимум опасных моментов. Какие-то серьезные вылазки к чужим воротам предпринимали и те, и другие, но до чего-то результативного это не доводило.

Второй тайм был повеселее: «Краснодар» сразу же полез в атаку, но забил только к середине тайма. Берг убежал от защитников и заковырял мяч – 1:0.

Вообще у «Краснодара» было еще две возможности забить. Первую не реализовал тот же Берг – пробил чуть левее. Вторая была у Ари – но у него не получился удар, и мяч прилетел точно в руки Ромену Салену.

1:0, победа «Краснодара». Что она значит:

🥂

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 71
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
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