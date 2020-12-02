Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ

В пятом туре Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Ренн» на своем поле. Скучный первый тайм, минимум опасных моментов. Какие-то серьезные вылазки к чужим воротам предпринимали и те, и другие, но до чего-то результативного это не доводило.

Второй тайм был повеселее: «Краснодар» сразу же полез в атаку, но забил только к середине тайма. Берг убежал от защитников и заковырял мяч – 1:0.