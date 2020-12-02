Краснодар
Лига чемпионов
Футбол
Маркус Берг
Ренн
Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ
02 декабря, 23:21
В пятом туре Лиги чемпионов «Краснодар» принимал «Ренн» на своем поле. Скучный первый тайм, минимум опасных моментов. Какие-то серьезные вылазки к чужим воротам предпринимали и те, и другие, но до чего-то результативного это не доводило.
Второй тайм был повеселее: «Краснодар» сразу же полез в атаку, но забил только к середине тайма. Берг убежал от защитников и заковырял мяч – 1:0.
Вообще у «Краснодара» было еще две возможности забить. Первую не реализовал тот же Берг – пробил чуть левее. Вторая была у Ари – но у него не получился удар, и мяч прилетел точно в руки Ромену Салену.
1:0, победа «Краснодара». Что она значит:
- Это первая победа клуба в Лиге чемпионов. Здесь не учитываются квалификационные раунды – только решающие стадии.
- Благодаря этой победе «Краснодар» досрочно обеспечил себе еврокубковую весну. Правда, только в Лиге Европы.
- Это четвертый раз, когда «Краснодар» играет в плей-офф еврокубков.
- Этой победой «Краснодар» прервал 17-матчевую серию русских клубов без побед в еврокубках в этом сезоне.
- «Краснодар» один раз выиграл и дважды проиграл на своем поле в первой ЛЧ. «Локомотив» и «Ростов» дебютировали лучше.
🥂
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