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Ренн
«Краснодар» досрочно стал третьим в группе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы
02 декабря, 22:48
«Краснодар» встретился с «Ренном» в пятом туре Лиги чемпионов и победил 1:0 благодаря голу Маркуса Берга.
Таблица теперь выглядит так:
- «Краснодар» досрочно финишировал на третьем месте в группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
- «Ренн» не догонит «Краснодар», даже если сравняется с ним по очкам – по личным встречам российский клуб будет стоять выше (1:1, 1:0).
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