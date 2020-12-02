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Победа «Краснодара» – первая для русских клубов на групповом этапе ЛЧ/ЛЕ в этом сезоне. Прошло 18 матчей
02 декабря, 22:48
«Краснодар» в среду сыграл пятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ренна» и выиграл 1:0. Это первая победа для наших клубов в еврокубковых группах за осень.
Всего российские команды провели 18 матчей в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы этой осенью.
- «Краснодар»: победа, ничья и три поражения.
- «Зенит»: ничья и три поражения.
- «Локомотив»: три ничьи и два поражения.
- ЦСКА: три ничьи и поражение.
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