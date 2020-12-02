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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Краснодар #ЦСКА

Победа «Краснодара» – первая для русских клубов на групповом этапе ЛЧ/ЛЕ в этом сезоне. Прошло 18 матчей

02 декабря, 22:48

«Краснодар» в среду сыграл пятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ренна» и выиграл 1:0. Это первая победа для наших клубов в еврокубковых группах за осень.

Всего российские команды провели 18 матчей в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы этой осенью.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наши в пятом туре
«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
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