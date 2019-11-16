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Маркус Берг
№33
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 авг. 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
#Евро-2020 (квалификация)
16 ноября 2019, 18:53
Берга называли деревом, а он забивает «Спартаку», ЦСКА и в еврокубках
#Маркус Берг
25 октября 2019, 00:02
Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
#Маркус Берг
22 августа 2019, 02:45
«Краснодар» подписал знаменитого шведа: поиграл в пяти странах, фанаты ругали его за вечные промахи
#Маркус Берг
13 июля 2019, 17:15