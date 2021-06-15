Евро-2020
Маркус Берг
Александр Исак
Испания
Швеция
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#Евро-2020 #Испания #Швеция #Маркус Берг #Александр Исак

Пока Испания делала 75% владения и 950 пасов, Швеция делала шоу: защитник вынес с линии, Берг не забил в пустые

27 минут назад

Испания в Севилье принимала Швецию в матче первого тура на Евро-2020.

У Испании было несколько моментов благодаря Альваро Морате, в остальном команда набивала статистику.

То с владением:

То с количеством передач (419 за тайм – рекорд Евро):

Тепловая карта о многом говорит:

А счет 0:0. Причем могло быть и 0:2, забей Швеция два своих супермомента. Оба создал Александр Исак, забивший 17 голов за «Реал Сосьедад» в сезоне (шестой бомбардир Примеры).

В конце первого тайма он раскрутил защитников и мощно пробил мимо голкипера Унаи Симона. Мяч за секунду ударился в три препятствия – в Маркоса Льоренте, штангу, затем влетел в руки Симону.

Второй момент произошел во втором тайме. Исак умудрился уйти от трех защитников и даже прострелить на Маркуса Берга. В пустые ворота Берг не попал.

Что там в статистике по итогам матча? Совершенно дикие показатели:

Только результата это не принесло, и Испания сыграла со Швецией вничью 0:0. 

Группу возглавила Словакия с тремя очками, по одному у испанцев и шведов, у поляков очков нет. Во втором туре Швеция сыграет против Словакии, а Испания – против Польши.

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Все фото: УЕФА
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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