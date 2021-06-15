Пока Испания делала 75% владения и 950 пасов, Швеция делала шоу: защитник вынес с линии, Берг не забил в пустые

А счет 0:0. Причем могло быть и 0:2, забей Швеция два своих супермомента. Оба создал Александр Исак, забивший 17 голов за «Реал Сосьедад» в сезоне (шестой бомбардир Примеры).

В конце первого тайма он раскрутил защитников и мощно пробил мимо голкипера Унаи Симона. Мяч за секунду ударился в три препятствия – в Маркоса Льоренте, штангу, затем влетел в руки Симону.