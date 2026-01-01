Александр Исак

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Александер Исак признан лучшим игроком матча Швеции и Словакии. Он заработал пенальти, с которого забит гол
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Пока Испания делала 75% владения и 950 пасов, Швеция делала шоу: защитник вынес с линии, Берг не забил в пустые
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