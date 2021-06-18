Александер Исак признан лучшим игроком матча Швеции и Словакии. Он заработал пенальти, с которого забит гол

Швеция обыграла Словакию в матче Евро-2020 со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг, но игроком матча признан Александер Исак.

Он вышел в старте и отыграл весь матч. За это время пять раз ударил по воротам (один в створ), отдал 25 пасов с точностью 76%.

Во втором тайме Исак заработал пенальти, который забил Форсберг. WhoScored поставил Исаку оценку 7,74.

История об Александере Исаке из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его родители из Эритреи. Он бывает там и спонсирует детские турниры. А еще пресс-служба АИКа рассказывала, что на один из матчей чемпионата Швеции с его участием аккредитовались аж 122 скаута.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить