Александр Исак
Швеция
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#Александр Исак #Швеция

Александер Исак признан лучшим игроком матча Швеции и Словакии. Он заработал пенальти, с которого забит гол

2 часа назад

Александер Исак

твиттер Евро-2020

Швеция обыграла Словакию в матче Евро-2020 со счетом 1:0. Единственный гол забил Эмиль Форсберг, но игроком матча признан Александер Исак.

  • Он вышел в старте и отыграл весь матч. За это время пять раз ударил по воротам (один в створ), отдал 25 пасов с точностью 76%.
  • Во втором тайме Исак заработал пенальти, который забил Форсберг. WhoScored поставил Исаку оценку 7,74.

История об Александере Исаке из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Его родители из Эритреи. Он бывает там и спонсирует детские турниры. А еще пресс-служба АИКа рассказывала, что на один из матчей чемпионата Швеции с его участием аккредитовались аж 122 скаута.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Швеция и Словакия вымучили преступно-скучный матч. Похоже, впервые на этом Евро мы ругались. И спали 😴
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