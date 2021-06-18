Швеция и Словакия вымучили преступно-скучный матч. Похоже, впервые на этом Евро мы ругались. И спали 😴
Швеция – Словакия – 1:0. Главное впечатление от игры? Ну очень скучно. Она разогналась только к середине второго тайма, а до этого был какой-то вязкий мрак:
• Шведы и словаки установили антирекорд Евро. За первый тайм они на двоих пробили всего 5 раз.
• Продолжая тему ударов. За всю встречу команды пробили 23 раза. 4 из них полетели в створ. Но есть один пункт – словаки ни разу не пробили в створ.
• Нужны объяснения, почему шведы не торопились в первом тайме? Просто большую часть своих голов на чемпионатах Европы он забивали во вторых половинах встреч – 88% от общего числа.
• Да, кстати, единственный гол забил Эмиль Форсберг – и то с пенальти. Он стал третьим игроком на Евро-2020, который реализовал пенальти.
• Почему так скучно и медленно? Просто это две команды с самыми старыми составами на Евро-2020. У Швеции средний возраст – 30,2. У Словакии – 30,5.
• Про эффективность ударов Словакии. До дополнительного времени сборная лишь раз пробила с игры. После – трижды. Напоминаем: ни разу в створ.
• По количеству ударов этот матч оказался слабее встречи Финляндии и России. Там хотя бы сборные пробили 25 раз – на 2 удара больше, чем Швеция и Словакия.
В соцсетях тоже заметили, как скучно играли соперники.
«Как же скучно. Игра похожа на сон».
«Как думаете, шведам так же скучно играть, как и мне смотреть за ними? Передавайте мяч быстрее, а!»
«Если бы Словакия тренировалась получше, то ее футбол был бы привлекательнее».
Словакия и Швеция показали слабый футбол. Давайте хоть мы расскажем вам о них что-то интересное.
🌍 Напоминаем, что у нас есть проект, где мы расписали факты по каждому игроку, который приехал на Евро. Здесь про сборную Швеции. Здесь – про Словакию.
♾ Единственный гол в этом матче забил Эмиль Форсберг. Это потомственный футболист – и его отец, и дедушка сделали неплохую карьеру в Швеции. Изначально Эмиль Форсберг хотел играть в защите, но здесь уже вмешался отец: «Я ему сказал: если он не будет играть поближе к чужим воротам, то я буду каждый матч критиковать за незабитый гол. Даже если он будет вратарем». Последний раз Форсберг сыграл в защите еще на юношеском уровне.
🧤 Словакия почти вытащила ничью во многом благодаря игре Мартина Дубравки. Он несколько раз вытащил опасные моменты. И это вратарь во втором поколении. Хотя он мог стать не футбольным кипером, а хоккейным. Он говорил:
«Хоккей мне нравился больше. И это раздражало отца. Однажды я пропустил тренировку в футбольной секции, чтобы посмотреть хоккейный матч двух команд с моего округа. Когда отец узнал об этом, начался страшный скандал. Он даже провожал меня полгода до стадиона потом – представьте, мне 14, папочка ведет меня чуть ли не за руку. Очень стыдно».
📲 Ленивая игра Словакии? Пфф, у нее так на всех уровнях: Самый ленивый твиттер в мире – у сборной Словакии. Два поста за четыре года. Двааа!
🚩 Кое-что не про футбол: У России, Словакии и Словении очень-очень похожие флаги. Почему?