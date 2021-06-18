Швеция и Словакия вымучили преступно-скучный матч. Похоже, впервые на этом Евро мы ругались. И спали 😴

Швеция – Словакия – 1:0. Главное впечатление от игры? Ну очень скучно. Она разогналась только к середине второго тайма, а до этого был какой-то вязкий мрак:

• Шведы и словаки установили антирекорд Евро. За первый тайм они на двоих пробили всего 5 раз.

• Продолжая тему ударов. За всю встречу команды пробили 23 раза. 4 из них полетели в створ. Но есть один пункт – словаки ни разу не пробили в створ.

• Нужны объяснения, почему шведы не торопились в первом тайме? Просто большую часть своих голов на чемпионатах Европы он забивали во вторых половинах встреч – 88% от общего числа.

• Да, кстати, единственный гол забил Эмиль Форсберг – и то с пенальти. Он стал третьим игроком на Евро-2020, который реализовал пенальти.