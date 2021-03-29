Один чуть не отрубил себе ногу, другой материл тренера, третий – получил камнем от фанатов. Главные истории о словацких игроках
Сборная России 30 марта сыграет матч квалификации к ЧМ-2022 против команды Словакии.
Некоторые игроки словацкой сборной не могут быть задействованы на матчах из-за коронавирусных ограничений (Пекарика «Герта» отпустила только на игру с Кипром, примерно та же история с Дудой и Бенешем) и травм (с Кипром не могли сыграть Вайсс и Лоботка). Среди вызванных на мартовские матчи не оказалось лидера – Марека Гамшика, он травмирован.
Изначально главный тренер команды Штефан Таркович вызвал 27 игроков. Публикуем интересные истории о них из этой заявки.
🏒 Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка в детстве планировал стать хоккеистом. В пятилетнем возрасте он хотел произвести впечатление на отца и нарубить дров для семейного барбекю. Это чуть не закончилось трагедией – маленький Дубравка заехал топором себе по ноге. Доктор сказал, что попади он парой сантиметров выше – мог бы вообще перестать ходить. Из-за повреждения Дубравка не мог кататься на коньках, поэтому попробовал играть в футбол.
С ним – отдельная история. Дубравка рос гиперактивным ребенком и однажды так достал бабушку, прыгая с дивана на диван, что она взяла и отвела его к футбольному тренеру. Он еще был маловат для возрастной группы, но бабушка настояла. Сначала Дубравка хотел играть в футбол ногами, но все же стал вратарем – как его отец и дед.
👫 Левый защитник Давид Ганцко встречается с известной девушкой. Его подруга – чешская теннисистка Кристина Плишкова, сейчас она занимает 69-е место в рейтинге WTA. Кристина – сестра Каролины Плишковой, еще одной известной теннисистки.
Разница в возрасте у Ганцко и Плишковой – пять лет, уже два года они встречаются и часто делятся совместными фото в инстаграме.
И иногда играют в футбол.
⚽️ Помните, когда «Вольфсбург» был чемпионом Германии? Настолько давно играет в Бундеслиге правый защитник Петер Пекарик, который был частью той команды. Но первый свой гол он забил лишь в 151-м по счету матче.
Однажды пресс-служба «Герты», за которую он играет, поинтересовалась, когда же все-таки ждать забитого мяча. «Пожалуйста, следующий вопрос, – улыбнулся Пекарик. – Вообще, каждый матч жду, что это случится. Но меня это не нервирует. Когда-нибудь этот момент наступит». Зато в сезоне-2020/21 у Пекарика целых три гола – два в чемпионате и один в Кубке.
🔴 Полузащитника Роберта Мака мы помним по выступлениям за «Зенит». Не забудет его и тренер Дитер Хеккинг, под руководством которого Мак играл за «Нюрнберг». В 2012 году в матче с «Фрайбургом» Мак был заменен в перерыве и тут же пожаловался на словацком в соцсетях: «Футбол – это чертова политика! Ненавижу его. Гребаный тренер!»
Твит был удален довольно быстро, но без скандала не обошлось. Сначала Мак извинился, потом вдруг сказал, что аккаунт был взломан. Хеккинг спокойно к этому отнесся: «Молодежь совершает ошибки. Он уже извинился. Слушайте, у меня пятеро детей, я знаю, как это бывает». За «Нюрнберг» Мак после этого играл еще два года.
🇺🇸 Полузащитник Ян Грегуш поездил по Англии и Дании, а потом отправился за океан. С декабря 2018-го он так и играет за «Миннесоту» в МЛС, которая приобрела его по правилу «назначенного игрока» (или более точно – привилегированного). Оно известно еще как «правило Бекхэма». В МЛС существует потолок зарплат, а по этому правилу можно подписывать игрока, которой под потолок зарплат не попадает. Таких игроков в команде может быть три, но есть свои нюансы.
📒 Полузащитник Альберт Руснак тоже выступает в МЛС, а начинал карьеру в «Ман Сити», куда его забрал отец, работавший на тот момент скаутом клуба. Фамилия болельщикам «Спартака» ничего не скажет, но с ней частично связано одно из самых болезненных поражений клуба в еврокубках.
Альберт Руснак-старший играл за «Кошице» в том сезоне, когда он неожиданно не пустил «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов и сам впервые для словацкого футбола туда попал. Руснак в обоих матчах выходил на замену. «Кошице» тогда уступил во всех шести матчах в группе и лишь в одном из них забил, а «Спартак» добрался до полуфинала Кубка УЕФА. В том же году Руснак завершил карьеру, сломав обе ноги в автокатастрофе, в которой погиб его 21-летний одноклубник Милан Цвирк.
🪨 Полузащитник Онджей Дуда получил в голову камнем в матче Лиги Европы – из-за этого его клуб вышел в следующий раунд. Это случилось летом 2015-го – «Легия» выигрывала в Албании у «Кукеси» 2:1, а после инцидента матч был прекращен, и УЕФА засчитал «Кукеси» поражение 0:3. Позже «Легия» обыграла «Зарю» и вышла в групповой этап.
🌳 Форварда Роберта Боженика бывший тренер словацкой сборной Ян Козак на своей последней пресс-конференции зачем-то назвал «Рогожником». Видимо, перепутал. Рогожник – так называются две деревни в Словакии. «Есть даже Рогожник – молодой и талантливый из сборной U-21», – рассуждал перед микрофонами Козак.
Сам Боженик про это даже не знал поначалу: «Пошел на тренировку, возвращаюсь, а мне наши менеджеры говорят: «Эй, Рогожник». И я ничего не понял». Но отнесся спокойно: «Потом мы посмеялись над этим. Каждый может ошибиться. Боженик я или Рогожник – не имеет значения, играю в футбол как могу».
📚 Вингер Лукаш Гараслин в четыре года начал заниматься в словацком клубе «Ламач», и это семейное – в нем же играли его отец и дед. Матуш Беро хорошо знаком Леониду Слуцкому – играл у него в «Витессе». Форвард Михал Дюриш выступал за «Оренбург» и единственный свой гол в РПЛ забил «Спартаку», который спустя месяц стал чемпионом. Владимир Вайсс на Евро забил России и стал первым в истории турнира автором гола, который играет не за европейский клуб (тогда он выступал в Катаре, куда поехал, по его словам, чтобы расти как футболист).
🚓 Про Марека Гамшика историй много, одна из самых ярких – та, где его отец продал машину, чтобы выкупить трансфер сына из его первого молодежного клуба в братиславский «Слован».
💔 И еще немного о Яне Козаке. Этот тренер победил сборную России на Евро-2016 и вывел словаков в 1/8 финала, но не довел команду до ЧМ-2018. Ушел он после игры Лиги наций против Чехии. Словаки проиграли 1:2 и должны были готовиться к матчу против шведов, но сразу несколько игроков пошли тусоваться. Это были Дубравка, Лоботка, Вайсс, Дьомбер, Шкриньяр, Шулла и Шатка. Козак был страшно разочарован:
«Я мог притвориться и сделать вид, что ничего не произошло. Я мог выгнать их из команды, но будущее сборной без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса представить себе не могу. Поэтому решил уйти сам. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. С этими игроками в Швецию я ехать не хотел».
Его место занял помощник Штефан Таркович. Потом сборную возглавил Павел Хапал, но ушел после поражения от Израиля в Лиге наций. Тренером снова стал Таркович, начинавший самостоятельную тренерскую карьеру с работы в молодежной женской сборной.
Россия сыграет в гостях со Словакией 30 марта. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.