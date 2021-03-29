Один чуть не отрубил себе ногу, другой материл тренера, третий – получил камнем от фанатов. Главные истории о словацких игроках

⚽️ Помните, когда «Вольфсбург» был чемпионом Германии? Настолько давно играет в Бундеслиге правый защитник Петер Пекарик, который был частью той команды. Но первый свой гол он забил лишь в 151-м по счету матче.

Однажды пресс-служба «Герты», за которую он играет, поинтересовалась, когда же все-таки ждать забитого мяча. «Пожалуйста, следующий вопрос, – улыбнулся Пекарик. – Вообще, каждый матч жду, что это случится. Но меня это не нервирует. Когда-нибудь этот момент наступит». Зато в сезоне-2020/21 у Пекарика целых три гола – два в чемпионате и один в Кубке.

🔴 Полузащитника Роберта Мака мы помним по выступлениям за «Зенит». Не забудет его и тренер Дитер Хеккинг, под руководством которого Мак играл за «Нюрнберг». В 2012 году в матче с «Фрайбургом» Мак был заменен в перерыве и тут же пожаловался на словацком в соцсетях: «Футбол – это чертова политика! Ненавижу его. Гребаный тренер!»

Твит был удален довольно быстро, но без скандала не обошлось. Сначала Мак извинился, потом вдруг сказал, что аккаунт был взломан. Хеккинг спокойно к этому отнесся: «Молодежь совершает ошибки. Он уже извинился. Слушайте, у меня пятеро детей, я знаю, как это бывает». За «Нюрнберг» Мак после этого играл еще два года.