Роберт Мак

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Матч Польши и Словакии – как будто «Зенит» – «Локо»: карточки, голы, передачи делали люди из РПЛ
#Евро-2020
Один чуть не отрубил себе ногу, другой материл тренера, третий – получил камнем от фанатов. Истории про игроков Словакии 🇸🇰
#Словакия
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