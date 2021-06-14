Евро-2020
Гжегож Крыховяк
Мацей Рыбус
Томаш Губочан
Роберт Мак
Польша
Словакия
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#Евро-2020 #Польша #Гжегож Крыховяк #Словакия #Мацей Рыбус #Роберт Мак #Томаш Губочан

Матч Польши и Словакии – как будто «Зенит» – «Локо»: карточки, голы, передачи делали люди из РПЛ

7 минут назад

Словакия победила Польшу в первом туре группы Е на Евро-2020 со счетом 2:1.

Матч будто бы самый российский на этом Евро после игры БельгияРоссия. В нем играли бывшие и действующие легионеры РПЛ, да еще и сам матч проходил в Санкт-Петербурге.

🇸🇰 Словакия – с бывшими зенитовцами Маком и Губочаном.

🇵🇱 Против Польши – с игроками «Локомотива» Крыховяком и Рыбусом.

👕 Да еще и в соответствующих расцветках – синяя Словакия и белая Польша.

🏟️ Да еще и на «Газпром Арене».

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Красота.

Раз матч с бывшими и действующими героями РПЛ, значит, и на первый план должны выйти именно они. Примерно так и произошло. Каждый из них чем-то отличился.

⚽️ Мак – на 18-й минуте классно протащил мяч с левого фланга и забил в ближний угол. УЕФА записал автогол Войцех Щесному– мяч ударился в штангу, затем влетел в голову вратаря и оказался в воротах. Но соавтор – именно Мак.

🟨 Губочан – получил первую желтую карточку в матче – это произошло на 20-й минуте. Причем сфолил на Крыховяке.

🟥 Крыховяк – тоже получил желтую. Уже через две минуты. А на 62-й минуте сильно подвел команду, получив вторую – удалился.

🎯 Рыбус – перед этим удалением прострелил на Линетти, и тот забил. Так что у Рыбуса – голевой пас.

В конце появился еще один экс-игрок РПЛ – Михал Дюриш. Но тут нет связи с «Зенитом» и «Локомотивом», он играл за «Оренбург». Единственный свой гол забил «Спартаку» в 2017-м, который потом через несколько недель стал чемпионом.

Очень символично, что такой матч проходил именно в России. А победили словаки. Логично – бывшие игроки «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Матч завершен
Польша
Линетти 46
1:2
Матч завершен
Словакия
Щесны 18
Шкриньяр 69
Все фото: dpa / Global Look Press
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