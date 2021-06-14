Поляк Щесны три Евро подряд начинает эпично: то красная, то травма, то автогол

Когда было обиднее всего?

Скорее всего, на Евро-2012. Это был матч открытия на домашнем турнире против Греции, и Польша вела в счете после гола Левандовски. Она пропустила, когда Щесны не разобрался с защитником на перехвате, а потом он еще и сшиб Салпингидиса и был удален. Пенальти греки не забили, закончилось 1:1, но Щесны не справился с матчем совсем.

Через четыре года он полностью сыграл стартовый матч против Северной Ирландии (поляки выиграли 1:0), но повредил бедро в столкновении с Кайлом Лафферти. Больше Щесны на том турнире не играл. Поляки дошли до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступили португальцам.

Сейчас – неуверенные действия при пропущенном голе. УЕФА посчитал, что это был автогол.

На прошлых Евро Щесны пропускал матч второго тура по разным причинам – дисквалификация, потом травма. Для комплекта осталось сесть на скамейку из-за невзрачной игры. А на Евро-2020 второй тур у Польши будет против Испании в гостях. И уверенный в себе голкипер там особенно понадобится.