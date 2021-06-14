Войцех Щесны
Евро-2020
Польша
Словакия
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#Войцех Щесны #Евро-2020 #Польша #Словакия

Поляк Щесны три Евро подряд начинает эпично: то красная, то травма, то автогол

час назад

Keystone Press Agency

Польша в первом туре группы Е на Евро-2020 играла против Словакии. Польша считалась фаворитом, но пропустила первой.

Бывший игрок «Зенита» Роберт Мак забил в Санкт-Петербурге. Он пролез между защитниками и точно ударил в ближний угол, но УЕФА засчитал автогол голкиперу Польши Войцеху Щесному. Мяч сначала ударился в штангу, затем в его голову и отлетел в ворота.

УЕФА

Щесному 31 год. Это для него третий чемпионат Европы. Стартовые матчи Евро – сплошное проклятие:

⛔️ Евро-2012: удаление и пенальти в ворота Польши.

⛔️ Евро-2016: травма, которая выбила его с турнира.

⛔️ Евро-2020: пропущенный гол в ближний, да еще и записанный, как автогол.

А еще это первый автогол вратаря в истории Евро.

Когда было обиднее всего?

Скорее всего, на Евро-2012. Это был матч открытия на домашнем турнире против Греции, и Польша вела в счете после гола Левандовски. Она пропустила, когда Щесны не разобрался с защитником на перехвате, а потом он еще и сшиб Салпингидиса и был удален. Пенальти греки не забили, закончилось 1:1, но Щесны не справился с матчем совсем.

Через четыре года он полностью сыграл стартовый матч против Северной Ирландии (поляки выиграли 1:0), но повредил бедро в столкновении с Кайлом Лафферти. Больше Щесны на том турнире не играл. Поляки дошли до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступили португальцам.

Сейчас – неуверенные действия при пропущенном голе. УЕФА посчитал, что это был автогол.

На прошлых Евро Щесны пропускал матч второго тура по разным причинам – дисквалификация, потом травма. Для комплекта осталось сесть на скамейку из-за невзрачной игры. А на Евро-2020 второй тур у Польши будет против Испании в гостях. И уверенный в себе голкипер там особенно понадобится.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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