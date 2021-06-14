Поляк Щесны три Евро подряд начинает эпично: то красная, то травма, то автогол
Польша в первом туре группы Е на Евро-2020 играла против Словакии. Польша считалась фаворитом, но пропустила первой.
Бывший игрок «Зенита» Роберт Мак забил в Санкт-Петербурге. Он пролез между защитниками и точно ударил в ближний угол, но УЕФА засчитал автогол голкиперу Польши Войцеху Щесному. Мяч сначала ударился в штангу, затем в его голову и отлетел в ворота.
А еще это первый автогол вратаря в истории Евро.
Когда было обиднее всего?
Скорее всего, на Евро-2012. Это был матч открытия на домашнем турнире против Греции, и Польша вела в счете после гола Левандовски. Она пропустила, когда Щесны не разобрался с защитником на перехвате, а потом он еще и сшиб Салпингидиса и был удален. Пенальти греки не забили, закончилось 1:1, но Щесны не справился с матчем совсем.
Через четыре года он полностью сыграл стартовый матч против Северной Ирландии (поляки выиграли 1:0), но повредил бедро в столкновении с Кайлом Лафферти. Больше Щесны на том турнире не играл. Поляки дошли до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступили португальцам.
Сейчас – неуверенные действия при пропущенном голе. УЕФА посчитал, что это был автогол.
На прошлых Евро Щесны пропускал матч второго тура по разным причинам – дисквалификация, потом травма. Для комплекта осталось сесть на скамейку из-за невзрачной игры. А на Евро-2020 второй тур у Польши будет против Испании в гостях. И уверенный в себе голкипер там особенно понадобится.