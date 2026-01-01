Мартин Дубравка

Лента
Материалы
Материалы
Вратарь Словакии придумал самый странный автогол Евро. Забросил мяч в ворота, когда никто не мешал
#Евро-2020
Один чуть не отрубил себе ногу, другой материл тренера, третий – получил камнем от фанатов. Истории про игроков Словакии 🇸🇰
#Словакия
Все материалы