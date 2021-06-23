Вратарь Словакии придумал самый странный автогол Евро. Забросил мяч в ворота, когда никто не мешал
Испании нужна была только победа в игре со Словакией в последнем туре Евро-2020. Повести в счете можно было гораздо раньше, но Мората не забил пенальти.
Пенальти вытащил голкипер Словакии Мартин Дубравка. А потом он же забил едва ли не самый нелепый автогол в истории Евро.
- Сначала состоялся обрез словацкого защитника.
- Тут же Сарабия грохнул в перекладину.
- Мяч падал во вратарскую, и Дубравка собирался перевести его на угловой.
- Но неожиданно закинул прямо в ворота.
В прошлом матче, который Словакия проиграла 0:1 Швеции, он привез пенальти.
Дубравка – вратарь «Ньюкасла». Клуб за сезон АПЛ пропустил 62 мяча, только у четырех команд число пропущенных голов больше. Дубравка играл не во всех матчах – только в 13-ти, всухую провел только три, но обеспечивал 3,4 сейва в среднем за игру. Четыре месяца он был травмирован.
В «Ньюкасле» Дубравка играет четыре сезона. Уверенно он выглядел в нем не всегда. Например, в сезоне-2019/20 было несколько моментов, после которых клуб или пропускал, или рисковал пропустить.
- В матче с «Лестером» пропустил мяч под собой и в ближний угол. Неприятно.
- Против «МЮ» тоже запустил в ближний, мяч отрикошетил от рук.
- В матче с «Челси» Дубравка выбил мяч прямо в чужого форварда – повезло, что гола не состоялось.
- В матче с «Вулверхэмптоном» «Ньюкасл» вел 1:0, но Дубравка плохо сыграл на выходе и закинул мяч прямо на ногу сопернику. И тот забил.
- В матче с «Арсеналом» выпустил мяч из рук после удара, и тот закатился в ворота.
Автогол – точно лучший бомбардир чемпионата. Теперь их уже семь на Евро, пока не закончился групповой этап. Дубравка же стал первым вратарем в истории Евро, кто отразил пенальти и забил автогол в одной игре.
Словакия же свой матч проиграла крупно и вылетела.