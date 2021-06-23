Евро-2020
Мартин Дубравка
Словакия
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#Евро-2020 #Словакия #Мартин Дубравка

Вратарь Словакии придумал самый странный автогол Евро. Забросил мяч в ворота, когда никто не мешал

вчера, 20:29

УЕФА

Испании нужна была только победа в игре со Словакией в последнем туре Евро-2020. Повести в счете можно было гораздо раньше, но Мората не забил пенальти.

Пенальти вытащил голкипер Словакии Мартин Дубравка. А потом он же забил едва ли не самый нелепый автогол в истории Евро.

  • Сначала состоялся обрез словацкого защитника.
  • Тут же Сарабия грохнул в перекладину.
  • Мяч падал во вратарскую, и Дубравка собирался перевести его на угловой.
  • Но неожиданно закинул прямо в ворота.

В прошлом матче, который Словакия проиграла 0:1 Швеции, он привез пенальти.

Дубравка – вратарь «Ньюкасла». Клуб за сезон АПЛ пропустил 62 мяча, только у четырех команд число пропущенных голов больше. Дубравка играл не во всех матчах – только в 13-ти, всухую провел только три, но обеспечивал 3,4 сейва в среднем за игру. Четыре месяца он был травмирован.

В «Ньюкасле» Дубравка играет четыре сезона. Уверенно он выглядел в нем не всегда. Например, в сезоне-2019/20 было несколько моментов, после которых клуб или пропускал, или рисковал пропустить.

Автогол – точно лучший бомбардир чемпионата. Теперь их уже семь на Евро, пока не закончился групповой этап. Дубравка же стал первым вратарем в истории Евро, кто отразил пенальти и забил автогол в одной игре.

Словакия же свой матч проиграла крупно и вылетела.

Матч завершен
Словакия
0:5
Матч завершен
Испания
Дубравка 30
Ляпорт 45
Сарабия 56
Торрес 67
Куцка 71
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