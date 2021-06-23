Вратарь Словакии придумал самый странный автогол Евро. Забросил мяч в ворота, когда никто не мешал

Дубравка – вратарь «Ньюкасла». Клуб за сезон АПЛ пропустил 62 мяча, только у четырех команд число пропущенных голов больше. Дубравка играл не во всех матчах – только в 13-ти, всухую провел только три, но обеспечивал 3,4 сейва в среднем за игру. Четыре месяца он был травмирован.

В «Ньюкасле» Дубравка играет четыре сезона. Уверенно он выглядел в нем не всегда. Например, в сезоне-2019/20 было несколько моментов, после которых клуб или пропускал, или рисковал пропустить.

Автогол – точно лучший бомбардир чемпионата. Теперь их уже семь на Евро, пока не закончился групповой этап. Дубравка же стал первым вратарем в истории Евро, кто отразил пенальти и забил автогол в одной игре.

Словакия же свой матч проиграла крупно и вылетела.