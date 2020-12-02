Маркус Берг №9 Нападающий Подписаться

Команда Краснодар

Возраст 34

Рост 185

Вес 80

Он родом из деревни Торсби, в которой проживают всего 4 тысячи человек. Кстати, знаменитый тренер Свен-Йоран Эрикссон родился там же.