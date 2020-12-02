Маркус Берг
№9
Нападающий
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Команда
Краснодар
Возраст
34
Рост
185
Вес
80
Он родом из деревни Торсби, в которой проживают всего 4 тысячи человек. Кстати, знаменитый тренер Свен-Йоран Эрикссон родился там же.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ
#Краснодар
02 декабря 2020, 23:21
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
#Краснодар
10 ноября 2020, 14:53
Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова
#Маркус Берг
08 ноября 2020, 20:00
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
#Евро-2020 (квалификация)
16 ноября 2019, 18:53
Берга называли деревом, а он забивает «Спартаку», ЦСКА и в еврокубках
#Маркус Берг
25 октября 2019, 00:02
Мощнейшее выступление Берга после игры с «Олимпиакосом». Облажался, но признал это
#Маркус Берг
22 августа 2019, 02:45
«Краснодар» подписал знаменитого шведа: поиграл в пяти странах, фанаты ругали его за вечные промахи
#Маркус Берг
13 июля 2019, 17:15