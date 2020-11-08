Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова

Что еще интересного по матчу?

🔥 Через минуту после гола Берга тренер Виллиам де Оливейра получил красную карточку и ушел со скамейки запасных «Зенита».

🔥 В конце тайма после просмотра VAR Москалев поставил пенальти в ворота «Краснодара». Дзюба не забил.

🔥 Последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в сезоне-2017/18 – 2:1. После этого – четырехматчевая безвыигрышная серия.