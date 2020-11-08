Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова
На 15-й минуте судья Владимир Москалев после просмотра VAR поставил пенальти в ворота «Зенита» – рукой сыграл Вендел. У «Краснодара» пробил Маркус Берг и забил. Это его шестой гол в 11-ти матчах этого сезона РПЛ.
Дальше – непонятная агрессия. Берг пошел к вратарю Михаилу Кержакову и что-то прокричал ему в лицо. Игроки несколько секунд высказывали друг другу, пока не сбежались другие футболисты и Берг не ушел. Москалев на эпизод никак не отреагировал.
Что еще интересного по матчу?
🔥 Через минуту после гола Берга тренер Виллиам де Оливейра получил красную карточку и ушел со скамейки запасных «Зенита».
🔥 В конце тайма после просмотра VAR Москалев поставил пенальти в ворота «Краснодара». Дзюба не забил.
🔥 Последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в сезоне-2017/18 – 2:1. После этого – четырехматчевая безвыигрышная серия.