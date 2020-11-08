Маркус Берг
РПЛ
Футбол
Михаил Кержаков
Краснодар
Зенит
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#Маркус Берг #Футбол #Краснодар #РПЛ #Зенит #Михаил Кержаков

Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова

08 ноября, 20:00

На 15-й минуте судья Владимир Москалев после просмотра VAR поставил пенальти в ворота «Зенита» – рукой сыграл Вендел. У «Краснодара» пробил Маркус Берг и забил. Это его шестой гол в 11-ти матчах этого сезона РПЛ.

Дальше – непонятная агрессия. Берг пошел к вратарю Михаилу Кержакову и что-то прокричал ему в лицо. Игроки несколько секунд высказывали друг другу, пока не сбежались другие футболисты и Берг не ушел. Москалев на эпизод никак не отреагировал.

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Что еще интересного по матчу?

🔥 Через минуту после гола Берга тренер Виллиам де Оливейра получил красную карточку и ушел со скамейки запасных «Зенита».

🔥 В конце тайма после просмотра VAR Москалев поставил пенальти в ворота «Краснодара». Дзюба не забил.

🔥 Последний раз «Краснодар» побеждал «Зенит» в сезоне-2017/18 – 2:1. После этого – четырехматчевая безвыигрышная серия.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 64
Дзюба 79
Сутормин 90
3:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 16
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